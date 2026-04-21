Ощадбанк предоставит клиентам за ежедневные расчеты уникальные подарки: как принять участие

Банковское отделение в Киеве. Фото: Новини.LIVE

До 15 мая 2026 года для клиентов государственного финучреждения "Ощадбанк" подготовили уникальные призы за осуществление ежедневных расчетов. В частности, при соблюдении условий новой акционной программы появится шанс стать владельцем автомобиля.

Об этом информирует пресс-служба банка, рассказывают Новини.LIVE.

Какие подарки разыграет Ощадбанк за расчеты

Как отмечается, в рамках новой акционной программы клиенты госбанка смогут стать участниками розыгрыша ряда ценных и уникальных подарков. В частности, ежедневные покупки могут подарить шанс выиграть ключевой приз — автомобиль BMW X1.

"Уже 30 лет Mastercard в Украине делает ежедневные оплаты удобными и открывает новые возможности для украинцев. В знак благодарности за доверие Mastercard запускает масштабный розыгрыш с уникальными подарками", — говорится в сообщении.

Также для постоянных клиентов предусмотрены 30 видов призов. В частности, некоторым достанется:

Персональный мастер-класс с одним из олимпийских спортсменов; Мастер-класс от звездного шеф-повара; Приглашение на музыкальное мероприятие "Atlas Festival 2026" с возможностью побывать за кулисами фестиваля; Индивидуальные советы-консультации, предоставленные ведущими экспертами; Путешествия для осуществления перезагрузки; Авторские изделия лимитированных коллекций платежной системы Mastercard; Подарочные сертификаты.

Соответствующая акция будет действовать до 15 мая 2026 года включительно на всей территории Украины, кроме оккупированных территорий, тергромад, находящихся в окружении/блокировке, а также территорий, где фактически продолжаются активные боевые действия, согласно действующему законодательству.

Как клиентам Ощадбанка стать участниками акции

Для тех, кто желает получить один из ценных подарков от Ощадбанка, необходимо на сайте Mastercard заполнить специальную форму регистрации для участия в акции. Также нужно выполнить следующие шаги:

зарегистрировать одну или несколько карт Mastercard любых банков, которыми происходит оплата за покупки/услуги или на которые поступают переводы;

осуществлять транзакции зарегистрированными картами до 15 мая и накапливать шансы;

ожидать розыгрыш призов, по результатам которых список победителей опубликуют на сайте акции до 5 июня.

Начисление шансов на выигрыш в акции:

один шанс — за каждый расчет за товары/услуги пластиковой картой;

два шанса — за каждую оплату за товары/услуги через сервисы Apple Pay/Google Pay или каждый полученный перевод от 50 грн с карт других финучреждений на карту Mastercard, зарегистрированную к участию в акции.

