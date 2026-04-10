Ощадбанк предложит новые цены на некоторые продукты с 20 апреля

Банковское отделение. Фото: Новини.LIVE

С 20 апреля 2026 года государственный "Ощадбанк" намерен снизить цены на некоторые аксессуары, призванные шире внедрять современные платежные решения в бесконтактных расчетах в Украине. Для клиентов станет доступным специальное акционное предложение.

Об этом сообщили в пресс-службе банка, информируют Новини.LIVE.

Предложение Ощадбанка для бесконтактной оплаты

По информации банка, вскоре возможности по пользованию инновационных платежных аксессуаров станут еще доступнее.

Продуктовый комитет финучреждения утвердил изменения в тарифах за обслуживание текущих счетов путем использования платежных карт, утвержденных постановлением №124, и в договоре комплексного банковского обслуживания физлиц.

Соответствующее решение предусматривает ценовые изменения в Ощадбанке. В период с 20 апреля по 31 декабря 2026 года в финучреждении будет действовать специальное акционное предложение.

Согласно ему, на NFC-кольца Platinum малых размеров будет установлена специальная цена — 1 500 грн (единовременно), тогда как стандартная стоимость выше минимум вдвое.

Что нужно знать о современном платежном аксессуаре от Ощада

В банке напомнили, что NFC-кольцо является современным платежным аксессуаром, позволяющим выполнять бесконтактную оплату, как и платежной картой.

Однако для расчета владелец аксессуара должен лишь поднести кольцо к платежному терминалу, поддерживающему NFC. Соответствующий формат оплаты особенно удобен в повседневной жизни. Такие кольца являются водостойкими, выпускаются на более долгий срок — до 10 лет.

NFC-кольцо является аналогом карты Visa Platinum, которую выпускают как дополнительную карту к гривневому счету. Благодаря гаджету можно осуществлять такие операции:

делать покупки и рассчитываться за услуги, используя Apple Pay, Google Кошелек, Garmin Pay/Mi Pay;

осуществлять P2P-переводы;

онлайн-расчеты;

зарегистрироваться в "Мобильном Ощаде";

иметь доступ к ряду привилегий, предусмотренных Visa Platinum.

В банке отмечают, что введение акционной цены имеет целью сделать инновационные платежные технологии более доступными для клиентов и способствовать распространению современных способов бесконтактной оплаты.

Изменения в тарифах вступят в силу 20 апреля 2026 года.

Ранее Новини.LIVE писали, что в Ощадбанке действуют специальные правила по закрытию банковских счетов. Соответствующую процедуру иногда невозможно выполнить оперативно из-за определенных особенностей работы банка.

Также Новини.LIVE рассказывали, что весной в рамках действия финансового мониторинга в Ощадбанке клиентам необходимо актуализировать информацию. Предоставить новые персональные данные обязаны все, кто получит оповещение со стороны банка.