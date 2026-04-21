Ощадбанк надасть клієнтам за щоденні розрахунки унікальні подарунки: як взяти участь

Банківське відділення у Києві.

До 15 травня 2026 року для клієнтів державної фінустанови "Ощадбанк" підготували унікальні призи за здійснення щоденних розрахунків. Зокрема, за дотримання умов нової акційної програми з'явиться шанс стати власником автомобіля.

Які подарунки розіграє Ощадбанк за розрахунки

Як зазначається, у рамках нової акційної програми клієнти держбанку зможуть стати учасниками розіграшу низки цінних та унікальних подарунків. Зокрема, щоденні покупки можуть подарувати шанс виграти ключовий приз — автомобіль BMW X1.

"Вже 30 років Mastercard в Україні робить щоденні оплати зручнішими та відкриває нові можливості для українців. На знак подяки за довіру Mastercard запускає масштабний розіграш із унікальними подарунками", — йдеться у повідомленні.

Також для постійних клієнтів передбачені 30 видів призів. Зокрема, декому дістанеться:

Персональний майстер-клас з одним з олімпійських спортсменів; Майстер-клас від зіркового шеф-кухаря; Запрошення на музичний захід "Atlas Festival 2026" з можливістю побувати за лаштунками фестивалю; Індивідуальні поради-консультації, надані провідними експертами; Подорожі для здійснення перезавантаження; Авторські вироби лімітованих колекцій платіжної системи Mastercard; Подарункові сертифікати.

Відповідна акція буде діяти до 15 травня 2026 року включно на всій території України, окрім окупованих територій, тергромад, що перебувають в оточенні/блокуванні, а також територій, де фактично тривають активні бойові дії, згідно з чинним законодавством.

Як клієнтам Ощадбанку стати учасниками акції

Для тих, хто бажає отримати один із цінних подарунків від Ощадбанку, необхідно на сайті Mastercard заповнити спеціальну форму реєстрації для участі в акції. Також потрібно виконати такі кроки:

зареєструвати одну чи кілька карт Mastercard будь-яких банків, якими відбувається оплата за покупки/послуги чи на які надходять перекази;

здійснювати транзакції зареєстрованими картами до 15 травня та накопичувати шанси;

очікувати на розіграш призів, за результатом яких список переможців опублікують на сайті акції до 5 червня.

Нарахування шансів на виграш в акції:

один шанс — за кожний розрахунок за товари/послуги пластиковою картою;

два шанси — за кожну оплату за товари/послуги через сервіси Apple Pay/Google Pay або кожен одержаний переказ від 50 грн з карт інших фінустанов на карту Mastercard, зареєстровану до участі в акції.

