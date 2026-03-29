Пенсионеры в Ощадбанке должны обновить данные: правила в апреле

Отделение Ощадбанка.

В апреле 2026 года в рамках действия законодательства Украины по вопросам финансового мониторинга в госфинучреждении "Ощадбанк" в дальнейшем будет действовать требование для клиентов по актуализации данных. Подать обновленную информацию должны все, кому банк пришлет соответствующую просьбу, в частности, граждане, которые получают пенсии на карты.

О нюансах такого правила рассказывают Новини.LIVE, ссылаясь на информацию банка.

Кто должен актуализировать данные в Ощадбанке

Национальный банк Украины (НБУ) обязал все банки регулярно требовать от клиентов подтверждения актуальности персональных данных. Это обеспечит гарантированный доступ ко всем сервисам и полноценному обслуживанию в банке.

Согласно обнародованным правилам, такое требование в мобильном приложении "Мобильный Ощад" может появиться за 30 дней до возникновения такой необходимости. Банк для каждого клиента может отправлять такую просьбу в разное время, ведь на периодичность влияет степень риска, которая определяется внутренними алгоритмами финучреждения. Такая просьба может поступать максимально один раз в год, а минимально — один раз в пять лет.

В апреле 2026 года выполнить соответствующее требование должны будут те клиенты, которые получат информацию о необходимости актуализации приложения. В частности, как отмечают представители банка, финучреждение может запросить место регистрации, а также фактический адрес проживания, сумму доходов. Аналогичные требования касаются граждан, которые получают выплаты на пенсионные карты Ощадбанка.

Как актуализировать информацию клиентам Ощадбанка

Подать свежие данные можно лично в отделении банка, а также прямо через мобильное приложение. Для дистанционной актуализации необходимо:

Нажать на полученное сообщение от банка с просьбой предоставить новые данные; Затем зайти в пункт "Еще"; Далее надо перейти в собственный профиль; Просмотреть представленную ранее информацию; Подтвердить/добавить новые данные в случае изменений.

Однако в банке объясняют, что дистанционный вариант может быть недоступен, если у гражданина были обновлены паспортные данные. В таком случае подать информацию можно исключительно через отделение финучреждения.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Ощадбанке возможны проблемы с закрытием пенсионных счетов. Поскольку в госбанке не предусмотрен дистанционный способ, некоторым клиентам сложно выполнить такую процедуру.

Также Новини.LIVE писали, что в 2026 году украинские граждане могут получать дополнительный доход с пенсий в Ощадбанке. Речь идет о возможности воспользоваться пенсионным депозитом и получить проценты.

Нужно ли обновлять данные, если они не изменились

По данным банка, абсолютно все клиенты должны обновлять информацию, даже если идентификационные данные не изменились. Необходимо просто их утвердить, чтобы банк имел документальное подтверждение действия. Учитывая это, граждане должны тщательно проверить и обновить информацию в анкете-опроснике, в частности, относительно максимального объема финансовых операций (поступлений) за месяц.

Что будет, если не обновить анкетные данные

Требование актуализация информации относится к стандартной банковской процедуре. В Украине осуществляется проверка граждан на предмет противозаконных финансовых действий во время войны в рамках закона о финмониторинге. Игнорирование норм законодательства будет иметь негативные последствия в виде блокировки счета до момента предоставления необходимой информации.