Податок на подарунки в Україні у 2026 році: коли платити, а коли — ні

Подарунок, гроші в гаманці. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Подарунок може обернутися не лише приємним сюрпризом, а й податками. В Україні в одних випадках за нього не доведеться платити нічого, а в інших — потрібно буде віддати державі певну суму. Усе залежить від того, скільки коштує подарунок і хто саме його подарував.

Коли подарунки не оподатковуються, а коли без податку не обійтися, розповідає редакція Новини.LIVE з посиланням на Податковий кодекс.

За які подарунки не братимуть податок

У 2026 році не оподатковуються подарунки вартістю до 2 161,75 гривень. Саме така сума становить 25% мінімальної зарплати, встановленої на 1 січня. Якщо вартість подарунка не перевищує цей ліміт, його не потрібно декларувати та сплачувати з нього податки.

Це правило стосується різних видів подарунків — товарів, техніки, сертифікатів, призів та інших речей.

Але є важливий виняток — грошові подарунки. Якщо вам подарували гроші, пільга не працює. Такі презенти оподатковуються за загальними правилами незалежно від їхньої суми.

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Коли податок все ж доведеться сплатити

Якщо подарунок отримано від найближчих родичів — чоловіка чи дружини, батьків, дітей, рідних братів або сестер, бабусі чи дідуся — ставка податку становить 0%.

Якщо ж подарунок зробила стороння людина або далекий родич, доведеться сплатити:

5% податку на доходи фізичних осіб (ПДФО);

5% військового збору.

Якщо ж подарунок надійшов від нерезидента України, податкове навантаження значно більше:

18% ПДФО;

5% військового збору.

Хто має сплачувати податки

У більшості випадків саме одержувач подарунка і повинен задекларувати дохід і сплатити податки.

Втім, якщо подарунок дарує роботодавець, компанія чи фізична особа-підприємець своєму працівнику, усі податкові обов'язки бере на себе податковий агент — тобто роботодавець.

Раніше ми розповідали, що в Україні зміняться правила оподаткування продажів через інтернет. Верховна Рада вже підтримала відповідний закон, який набуде чинності з 2027 року. Згідно з новими правилами, передавати інформацію до податкової будуть самі онлайн-платформи, а продаж особистих речей у більшості випадків не оподатковуватиметься.

Ще Новини.LIVE писали, що Євросоюз готує нові митні правила для недорогих онлайн-покупок із-за меж ЄС. Зокрема, для посилок вартістю до 150 євро планують запровадити фіксований збір у 3 євро, а згодом — ще 2–4 євро за їх обробку, через що замовлення з Temu, Shein та AliExpress можуть подорожчати.