Девочка открывает подарок. Фото: magnific.com

До Дня святого Николая осталось меньше месяца, поэтому родителям уже пора планировать расходы на подарки. Стоимость детских подарков зависит от возраста ребенка, его увлечений и пожеланий. Даже обычная настольная игра или небольшой конструктор могут стоить несколько сотен гривен, а более крупные наборы обойдутся значительно дороже.

Новини.LIVE изучили цены на подарки в украинских магазинах и выяснили, сколько родителям придется потратить на праздник.

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Сколько стоят детские подарки в 2026 году

В украинских магазинах представлен широкий выбор подарков для детей разного возраста. Родители могут выбрать конструкторы, настольные игры, мягкие игрушки, наборы для творчества или книги. Стоимость зависит от размера, комплектации и производителя.

По результатам мониторинга цен, LEGO и другие конструкторы можно найти примерно по цене от 600 до 8 000 грн и выше. Детские настольные игры стоят ориентировочно 200–3 500 грн, мягкие игрушки — 100–700 грн, а наборы для творчества — 100–900 грн. Детские книги также остаются доступным вариантом: их стоимость составляет примерно 30–370 грн.

Сколько стоят LEGO и настольные игры

Конструкторы остаются одним из вариантов подарков, на которые родителям стоит заложить отдельный бюджет. Небольшие наборы LEGO можно найти примерно за 600–700 грн, средние стоят 800–1 500 грн. За более крупные комплекты придется заплатить от 1 500 до 8 000 грн и больше.

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Настольные игры имеют более широкий ценовой диапазон. Простые детские варианты можно найти примерно за 100–350 грн, игры с более обширным наполнением стоят 350–700 грн. Более сложные настольные игры и развивающие наборы могут обойтись в 700–3 500 грн и более.

Таким образом, родители могут выбрать подарок в пределах нескольких сотен гривен или потратить на него более 1 000 грн. При этом цена зависит от количества деталей, материалов, комплектации и возрастной категории.

Какой бюджет нужен на мягкие игрушки и наборы для творчества

Если ребенок любит рисовать, лепить или создавать собственные поделки, альтернативой конструктору могут стать наборы для творчества. Небольшие наборы можно найти примерно за 100–300 грн. Более насыщенные наборы стоят 300–900 грн, а отдельные сложные комплекты могут быть дороже.

Мягкие игрушки также имеют разную стоимость в зависимости от размера и материалов. Небольшие варианты можно найти примерно за 100–300 грн, средние стоят 300–700 грн. Крупные плюшевые игрушки и популярные коллекционные модели могут обойтись дороже.

Отдельным вариантом подарка остаются детские книги. По результатам мониторинга, их стоимость начинается примерно от 30 грн, тогда как отдельные издания могут стоить до 370 грн. Это один из вариантов, который позволяет подготовить небольшой презент без значительных затрат.

Сколько денег нужно на День Николая для одного, двух или трех детей

Если в семье один ребенок, расходы на подарок могут быть относительно небольшими. Однако для родителей с двумя или тремя детьми общий бюджет увеличивается, особенно если каждому планируют приобрести отдельный подарок.

Если семья планирует потратить на одного ребенка около 300 грн, для двоих детей понадобится 600 грн, а для троих — 900 грн.

При среднем бюджете в 700 грн на одного ребенка общие расходы составят 1 400 грн для двоих детей и 2 100 грн для троих.

Если же родители выбирают более дорогие подарки стоимостью около 1 500 грн на каждого, на двоих детей нужно будет отложить 3 000 грн, а на троих — 4 500 грн.

К этой сумме при необходимости нужно добавить расходы на сладости и праздничную упаковку, если родители покупают их отдельно.

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