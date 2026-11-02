Генератор возле здания. Фото: Новини.LIVE

Осенью и зимой украинцы чаще используют генераторы, чтобы обеспечить себя электроэнергией во время отключений. Однако устанавливать такое оборудование можно не в любом месте. Нарушение правил пожарной безопасности и благоустройства может повлечь за собой административный штраф. В некоторых случаях владельцам придется заплатить до 3 400 гривен.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Министерство здравоохранения Украины.

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Где запрещено устанавливать генератор

Согласно Правилам пожарной безопасности в Украине, использовать электрогенерирующее оборудование внутри жилых, производственных и общественных зданий и сооружений не разрешается. Запрет распространяется также на крыши, балконы, пристройки, складские помещения и пути к эвакуационным выходам.

То есть устанавливать бензиновый или дизельный генератор на балконе квартиры или в общем подъезде нельзя. Оборудование должно работать на открытом воздухе с соблюдением противопожарных расстояний до соседних объектов.

В частности, расстояние зависит от мощности генератора и материала стены здания. Для оборудования мощностью до 1 кВт оно должно составлять не менее 1 метра до сплошной стены из негорючих материалов и 4 метра до других стен. Для генераторов мощностью от 1,01 до 3 кВт — соответственно 1 и 6 метров, от 3,01 до 6 кВт — 4 и 8 метров.

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Если мощность составляет от 6,01 до 10 кВт, расстояние должно быть не менее 6 метров до сплошной негорючей стены и 10 метров до других стен. Для оборудования мощностью от 10,01 до 20 кВт эти показатели составляют 10 и 12 метров соответственно.

Поэтому перед установкой генератора важно проверить его мощность, характеристики места размещения и требования производителя.

Какие штрафы грозят владельцам генераторов

За нарушение требований пожарной и техногенной безопасности статья 175 Кодекса Украины об административных правонарушениях предусматривает штраф для граждан от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан — от 1 700 до 3 400 грн.

Для должностных лиц и физических лиц-предпринимателей санкция составляет от 3 400 до 5 100 грн.

Отдельно может наступать ответственность за нарушение правил благоустройства населенных пунктов. Согласно статье 152 КоАП гражданам грозит штраф от 340 до 1 360 грн, а должностным лицам и предпринимателям — от 850 до 1 700 грн.

В то же время штраф не налагается автоматически только из-за наличия генератора возле дома. Должно быть установлено конкретное нарушение соответствующих требований, а ответственность применяется в предусмотренном законом порядке.

Какие правила необходимо соблюдать при работе генератора

Правила пожарной безопасности также определяют условия одновременного использования нескольких генераторов. В частности, общий объем топливных баков или баллонов оборудования в одной группе не должен превышать 100 литров.

Расстояние между генераторами должно соответствовать инструкции производителя, но составлять не менее 1 метра. В одной группе необходимо использовать оборудование с одинаковым типом топлива. Во время заправки одного генератора соседние устройства в группе должны быть выключены.

Кроме того, перед началом работы пользователь должен позаботиться о наличии поблизости первичных средств пожаротушения. Если во время заправки топливо пролилось, необходимо иметь средства для сбора пропитанного им песка.

Нельзя продолжать эксплуатацию генератора, если повреждена изоляция проводов, имеются конструктивные неисправности или протекает топливо. Такое оборудование необходимо отключить до устранения неисправностей.

Могут ли оштрафовать за шум от генератора

Работа генератора может создавать неудобства для соседей, однако сам по себе шум не влечет за собой автоматическое наложение штрафа. Министерство здравоохранения поясняло, что во время ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций нормы по допустимому уровню шума не применяются. Это касается также оборудования, обеспечивающего жизнедеятельность жилых и нежилых общественных зданий.

Поэтому использование генератора для обеспечения дома электроэнергией во время аварийных отключений нельзя автоматически считать нарушением санитарных норм шума.

В то же время статья 182 КоАП предусматривает ответственность за нарушение правил соблюдения тишины. Для граждан это предупреждение или штраф от 85 до 255 грн, а за повторное нарушение в течение года — от 255 до 510 грн. Применение санкции зависит от конкретных обстоятельств и наличия состава правонарушения.

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