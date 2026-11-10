Дівчинка відкриває подарунок. Фото: magnific.com

До Дня святого Миколая залишається менше місяця, тому батькам уже час планувати витрати на подарунки. Вартість дитячих презентів залежить від віку дитини, її захоплень та побажань. Навіть звичайна настільна гра чи невеликий конструктор можуть коштувати кілька сотень гривень, а більші набори обійдуться значно дорожче.

Новини.LIVE дослідили ціни на подарунки в українських магазинах та з'ясували, скільки батькам доведеться витратити на свято.

Реклама

Скільки коштують дитячі подарунки у 2026 році

В українських магазинах представлений широкий вибір подарунків для дітей різного віку. Батьки можуть обрати конструктори, настільні ігри, м'які іграшки, набори для творчості або книги. Вартість залежить від розміру, комплектації та виробника.

За результатами моніторингу цін, LEGO та інші конструктори можна знайти приблизно за 600–8 000 грн і більше. Дитячі настільні ігри коштують орієнтовно 200–3 500 грн, м'які іграшки — 100–700 грн, а набори для творчості — 100–900 грн. Дитячі книги також залишаються доступним варіантом: їхня вартість становить приблизно 30–370 грн.

Скільки коштують LEGO та настільні ігри

Конструктори залишаються одним із варіантів подарунків, на які батькам варто закладати окремий бюджет. Невеликі набори LEGO можна знайти приблизно за 600–700 грн, середні коштують 800–1 500 грн. За більші комплекти доведеться заплатити від 1 500 до 8 000 грн і більше.

Читайте також:

Настільні ігри мають ширший ціновий діапазон. Прості дитячі варіанти можна знайти приблизно за 200–350 грн, ігри з більшим наповненням коштують 350–700 грн. Складніші настільні ігри та розвивальні комплекти можуть обійтися у 700–3 500 грн і більше.

Таким чином, батьки можуть обрати подарунок у межах кількох сотень гривень або витратити на нього понад 1 000 грн. Водночас ціна залежить від кількості деталей, матеріалів, комплектації та вікової категорії.

Який бюджет потрібен на м'які іграшки та набори для творчості

Якщо дитина любить малювати, ліпити або створювати власні вироби, альтернативою конструктору можуть стати набори для творчості. Невеликі комплекти можна знайти приблизно за 100–300 грн. Більш наповнені набори коштують 300–900 грн, а окремі складні комплекти можуть бути дорожчими.

М'які іграшки також мають різну вартість залежно від розміру та матеріалів. Невеликі варіанти можна знайти приблизно за 100–300 грн, середні коштують 300–700 грн. Великі плюшеві іграшки та популярні колекційні моделі можуть обійтися дорожче.

Окремим варіантом подарунка залишаються дитячі книги. За результатами моніторингу, їхня вартість починається приблизно від 30 грн, тоді як окремі видання можуть коштувати до 370 грн. Це один із варіантів, який дозволяє підготувати невеликий презент без значних витрат.

Скільки грошей потрібно на Миколая для однієї, двох або трьох дітей

Якщо в родині одна дитина, витрати на подарунок можуть бути відносно невеликими. Проте для батьків із двома або трьома дітьми загальний бюджет зростає, особливо якщо кожному планують придбати окремий презент.

Якщо родина планує витратити на одну дитину близько 300 грн, для двох дітей знадобиться 600 грн, а для трьох — 900 грн.

За середнього бюджету 700 грн на одну дитину загальні витрати становитимуть 1 400 грн для двох дітей та 2 100 грн для трьох.

Якщо ж батьки обирають дорожчі подарунки вартістю близько 1 500 грн на кожного, на двох дітей потрібно буде відкласти 3 000 грн, а на трьох — 4 500 грн.

До цієї суми за потреби потрібно додати витрати на солодощі та святкове пакування, якщо батьки купують їх окремо.

Раніше Новини.LIVE розповідали, скільки коштують мандарини різних сортів в українських магазинах у листопаді. Ціни на цитрусові відрізняються залежно від країни походження, сорту та торговельної мережі. Тому перед покупкою варто порівнювати пропозиції, щоб не переплачувати за сезонні фрукти.

Також Новини.LIVE повідомляли, у скільки обійдеться весілля у 2027 році та скільки доведеться витратити на ресторан, сукню й обручки. Підготовка до свята передбачає чимало окремих витрат, які можуть суттєво збільшити сімейний бюджет. Тому майбутнім молодятам варто заздалегідь визначити суму, яку вони готові витратити на організацію урочистості.