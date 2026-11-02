Мужчина держит пакет с мандаринами. Фото: УНИАН

В начале ноября мандарины уже продаются в крупных украинских супермаркетах, однако цены на этот популярный цитрус заметно различаются в зависимости от торговой сети и сорта. Килограмм обычных мандаринов можно найти менее чем за 70 грн, тогда как за отдельные импортные сорта придется заплатить более 200 грн.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные Минфина.

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Сколько стоят мандарины в супермаркетах

По состоянию на 2 ноября 2026 года средняя цена килограмма мандаринов в Украине составляла 82,55 грн. При этом в разных торговых сетях стоимость фрукта существенно различается.

В частности, самое дешевое предложение зафиксировали в Novus, где килограмм мандаринов стоил 69,99 грн. Немного дороже цитрусовые продавали в Metro — по 74 грн, а в Auchan цена составляла 75,70 грн.

Самую высокую цену среди этих предложений зафиксировали в Megamarket — 110,50 грн за килограмм.

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Таким образом, разница между самым дешёвым и самым дорогим предложениями составляет 40,51 грн за килограмм. Если покупать сразу три килограмма, выбор магазина может сэкономить более 120 грн.

Какие мандарины стоят дороже

Отдельно отличаются цены на импортные сорта и разновидности мандаринов. Например, испанские мандарины в Megamarket стоят 227,50 грн за килограмм. В Novus мандарины сорта Надаркотт продаются по 169 грн за килограмм.

В то же время в Metro турецкие мандарины можно найти по цене 74 грн за килограмм. Это одно из самых доступных предложений среди представленных разновидностей.

В каталоге Novus также есть акционное предложение на испанские мандарины: вместо 129 грн покупателям предлагают цену 119 грн за килограмм. Скидка действует до 4 ноября.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что помидоры, малина и голубика дорожают, а цены на сезонные продукты продолжают меняться. Стоимость овощей и ягод зависит от сезона, предложения на рынке и спроса. Покупателям стоит сравнивать цены перед покупкой продуктов.

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