Денежные переводы между родственниками: какую сумму можно отправлять на карту

Девушки смотрят в телефон, человек отправляет деньги через терминал. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Переводы денег между картами — привычное дело для многих украинцев, особенно когда речь идет о помощи родным или расчетах между знакомыми. Однако банки продолжают контролировать такие операции и могут устанавливать ограничения, если клиент не способен подтвердить источник своих доходов документально.

Новини.LIVE рассказывают, сколько денег можно переводить на карты родственникам.

Какие лимиты действуют на переводы с карты на карту

Как сообщает Национальный банк Украины, в конце 2024 года крупнейшие банки и финансовые учреждения страны подписали совместный меморандум. В рамках этой договоренности они начали обмениваться информацией о клиентах, а также ввели ежемесячные ограничения на исходящие переводы для пользователей без подтвержденных доходов.

По состоянию на май 2026 года установлены следующие лимиты:

до 100 тысяч гривен в месяц — для клиентов с умеренным уровнем риска;

до 50 тысяч гривен в месяц — для лиц, которых банк считает клиентами с повышенным риском.

Ограничения распространяются на все виды переводов — как по номеру банковской карты, так и через IBAN-реквизиты. При этом не имеет значения, кому именно направляются средства: членам семьи, друзьям или другим лицам.

В случае если клиент может подтвердить более высокий уровень доходов, финансовое учреждение после проверки документов может пересмотреть и увеличить установленный лимит.

Что писать в назначении платежа при переводах родственникам

Финансовые операции между близкими родственниками иногда могут вызвать дополнительные вопросы со стороны налоговых органов. Чтобы избежать возможных недоразумений, эксперты советуют четко указывать в назначении платежа степень родства и причину перевода. Это поможет подтвердить, что средства не являются регулярным доходом или оплатой услуг.

Специалисты портала "Дебет-Кредит" рекомендуют использовать понятные формулировки, например:

"Подарок от матери на день рождения";

"Денежная помощь от отца на обучение";

"Подарок от бабушки на выпускной";

"Финансовая поддержка от жены на лечение";

"Помощь родителям на оплату коммунальных услуг";

"Финансовая поддержка сына на обучение";

"Помощь дочери на аренду жилья";

"Материальная помощь родственникам на лекарства".

Вместе с тем следует помнить, что денежные подарки между родственниками первой и второй степени родства — в частности между родителями, детьми или супругами — не облагаются налогом. Именно поэтому правильно указанное назначение платежа может иметь важное значение в случае проверок.

