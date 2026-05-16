Грошові перекази між родичами: яку суму можна надсилати на картку

Дівчата дивляться в телефон, людина відправляє гроші через термінал. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Перекази грошей між картками — звична справа для багатьох українців, особливо коли йдеться про допомогу рідним або розрахунки між знайомими. Однак банки продовжують контролювати такі операції та можуть встановлювати обмеження, якщо клієнт не здатен підтвердити джерело своїх доходів документально.

Новини.LIVE розповідають, скільки грошей можна переказувати на картки родичам.

Які ліміти діють на перекази з картки на картку

Як повідомляє Національний банк України, наприкінці 2024 року найбільші банки та фінансові установи країни підписали спільний меморандум. У межах цієї домовленості вони почали обмінюватися інформацією про клієнтів, а також запровадили щомісячні обмеження на вихідні перекази для користувачів без підтверджених доходів.

Станом на травень 2026 року встановлено такі ліміти:

до 100 тисяч гривень на місяць — для клієнтів із помірним рівнем ризику;

до 50 тисяч гривень на місяць — для осіб, яких банк вважає клієнтами з підвищеним ризиком.

Обмеження поширюються на всі види переказів — як за номером банківської картки, так і через IBAN-реквізити. При цьому не має значення, кому саме надсилаються кошти: членам родини, друзям чи іншим особам.

Читайте також:

У разі якщо клієнт може підтвердити вищий рівень доходів, фінансова установа після перевірки документів може переглянути та збільшити встановлений ліміт.

Що писати у призначенні платежу під час переказів родичам

Фінансові операції між близькими родичами інколи можуть викликати додаткові запитання з боку податкових органів. Щоб уникнути можливих непорозумінь, експерти радять чітко вказувати у призначенні платежу ступінь споріднення та причину переказу. Це допоможе підтвердити, що кошти не є регулярним доходом або оплатою послуг.

Фахівці порталу "Дебет-Кредит" рекомендують використовувати зрозумілі формулювання, наприклад:

"Подарунок від матері на день народження";

"Грошова допомога від батька на навчання";

"Подарунок від бабусі на випускний";

"Фінансова підтримка від дружини на лікування";

"Допомога батькам на оплату комунальних послуг";

"Фінансова підтримка сина на навчання";

"Допомога доньці на оренду житла";

"Матеріальна допомога родичам на ліки".

Водночас варто пам’ятати, що грошові подарунки між родичами першого та другого ступеня споріднення — зокрема між батьками, дітьми або подружжям — не оподатковуються. Саме тому правильно зазначене призначення платежу може мати важливе значення у разі перевірок.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що клієнти ПриватБанку можуть отримати грошову винагороду за деякі перекази. Програма діятиме протягом чотирьох місяців. На кожному етапі банк нараховуватиме клієнтам від 350 до 35 000 грн.

Також Новини.LIVE писали, що деяким клієнтам Ощадбанку блокують картки. Обмежують доступ до рахунків,на які надходять пенсійні та соціальні виплати. Для відновлення доступу до грошей передбачений певний алгоритм.