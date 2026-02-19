Деньги в долг — как безопасно и правильно давать взаймі

Человек дает деньги другому человеку. Фото: Unsplash, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

К украинцам иногда приходят друзья или родственники с просьбой одолжить какую-то сумму денег. К решению таких вопросов нужно подходить осторожно, ведь даже самый дорогой для вас человек, может "забыть" вернуть деньги.

Редакция сайта Новини.LIVE рассказывает, как занимать деньги так, чтобы избежать недоразумений и финансовых потрясений.

Как давать деньги в долг правильно и безопасно

Юридические аспекты, связанные с вопросом денежных займов, описаны, в частности, в Гражданском кодексе Украины. Например, перед тем как одолжить деньги друзьям, родным или просто знакомым, нужно помнить о 3 самых важных правилах, которые помогут вернуть долг, если с этим возникнут проблемы:

Четко фиксировать не только сумму долга, которую решили одолжить, но и сроки и условия ее возврата. Избегайте устных договоренностей, если речь идет о значительных суммах. При необходимости обратитесь к нотариусу, чтобы придать сделке большего значения.

Также вы можете заключить с заемщиком устную или письменную форму договора. Первый вариант подходит в случае, если одолженная сумма меньше 10-кратного размера необлагаемого минимума доходов граждан. В 2026 году это 17 гривен, то есть пределом будет сумма в 170 гривен.

Но если заемщику нужна большая сумма или если он является юрлицом, тогда договор обязательно должен быть оформлен письменно. Он будет считаться заключенным, как говорится в статье 1046 (часть 2) Гражданского Кодекса Украины, как только деньги будут переданы заемщику.

Удостоверять договор у нотариуса, как отмечали ранее в Министерстве юстиции — это не обязательное условие, хотя это можно сделать, если все стороны не против. Удостоверение сделки нотариусом добавляет ей юридической достоверности. К тому же так можно взыскать одолженную сумму во внесудебном порядке — путем совершения исполнительной надписи нотариуса.

Подтвердить предоставление займа и условий по выплате можно распиской, которую составляет заемщик. Чтобы избежать непредвиденных ситуаций, этот документ лучше писать от руки.

Тогда должник, если дело дойдет до суда, не сможет утверждать, что он не занимал деньги или получил меньшую, чем прописано в договоре сумму.

Как и когда должны вернуть деньги

Заемщик обязан вернуть заимодавцу такую же сумму, которую получил в долг. Сделать это он должен в срок и в порядке, которые установлены договором. Если последние условия в договоре не установлены или срок — момент предъявления требования, тогда на то, чтобы вернуть долг заемщику предоставляется 30 дней.

Ранее мы рассказывали, что украинские банки в отдельных случаях соглашаются списать заемщикам часть денежного кредита. Однако это не значит, что о долге можно забыть: иногда приходится платить налог за списанный кредит. Также недавно писали, что проверяя кредитную историю банки узнают, можно ли доверять человеку в финансовых вопросах. Это также влияет на решение о выдаче кредитов, ипотеки и так далее.