Почему возникают трудности со входом в Ощад/24: объяснение банка

Смартфон в руках, банковское отделение. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Ксения Симонова Редактор экономических новостей

У некоторых клиентов государственного "Ощадбанка" возникают проблемы с корректностью работы банковского приложения. В частности, сложности появляются при входе в систему после поступления определенных сумм или перевода средств с карты на карту.

Об этом говорится на странице банка в социальной сети Facebook, передают Новини.LIVE.

Проблема с входом в приложение Ощадбанка

Как рассказала одна из клиенток банка, она пользуется услугами финучреждения в приложении "Ощад24/7", однако заметила определенные сбои в его работе после каждого движения средств по счету.

Она попросила наладить работу приложения, поскольку как минимум несколько раз в месяц приходится перезагружать телефон при вводе пароля. В приложении периодически появляется сообщение "неверный пароль", хотя подобных ошибок нет.

Женщина отметила, что в контакт-центре предположили, что проблема может быть в самом телефоне. Клиентка выразила сомнение по поводу такого варианта, ведь в смартфоне у нее установлены приложения двух других банков, с которыми подобных проблем не наблюдается.

"Заметила, что не раз такое бывает либо после зачисления денег на карту, либо при переводе с карты на карту, словом, при каком-либо движении денег", — добавила гражданка.

Что говорят представители Ощадбанка

Сотрудник банка предварительно предположил, что проблемы с вводом паролей и входом в приложение могли возникнуть из-за технических неполадок, с которыми столкнулся банк в течение июня 2026 года.

Тогда специалисты финучреждения обновили сервисы, из-за чего они были недоступны в течение определенного периода времени. Проблемы с входом могли совпасть. В то же время сейчас мобильное приложение работает исправно.

"Что касается работы сервиса "Мобильный Ощад", то в этом месяце несколько раз имели место технические неполадки, и сервис действительно был недоступен. Кроме того, было проведено плановое обновление сервисов, и некоторые функции приложения в то время были недоступны. Возможно, вы как раз попали на эти даты, и поэтому у вас сложилось такое впечатление. Сейчас сервис работает корректно, без нареканий", — пояснил представитель банка.

Также он сообщил о регистрации соответствующего отзыва гражданки относительно замечаний по поводу корректности работы мобильного приложения "Ощад24/7".

Еще Новини.LIVE писали, какие тарифы ожидаются в Ощадбанке в июле для пенсионеров. Как отметили в финучреждении, для владельцев пенсионных карт предусмотрены отдельные условия в виде более низких комиссий за услуги. В частности, расчеты в приложении и веб-банкинге "Ощад24/7" осуществляются без комиссии, однако взимается плата за переводы на карты Ощадбанка.

Ранее Новини.LIVE рассказывали о том, у кого возникают проблемы с доступом к социальным выплатам в "Ощадбанке". Согласно законодательству, банк обязан предоставлять доступ к месячному лимиту, однако, как рассказала одна из клиенток, она не может получить на это право. Приехав из-за границы для разблокировки средств, она получила отказ из-за того, что система не сработала из-за старых производств.