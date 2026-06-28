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Головна Фінанси Пенсійні картки в Ощадбанку: що буде з тарифами у липні

Пенсійні картки в Ощадбанку: що буде з тарифами у липні

Ua ru
Дата публікації: 28 червня 2026 06:01
Вигідні тарифи в Ощадбанку для пенсіонерів: скільки платитимуть у липні
Жінка зі смартфоном, банк. Фото: Freepik, Ощадбанк. Колаж: Новини.LIVE

У держфінустанові "Ощадбанк" для власників пенсійних карток діють лояльні тарифи на більшість послуг, частина з яких вимагає мінімімальної плати або відсутня взагалі. Відомо, скільки платитимуть за популярні операції клієнти похилого віку та які зміни очікуються у липні 2026 року.

Про це повідомляє видання Новини.LIVE, посилаючись на інформацію банку

Які будуть тарифи в Ощадбанку у липні

Як зазначають у банку, власники пенсійних карт обслуговуються у фінустанові на окремих умовах, що передбачають нижчі комісії за послуги.

Зокрема, наступного місяця основні тарифи для пенсійних карток будуть такі:

  1. За відкриття та випуск іменної платіжної картки — комісія не передбачена;
  2. Операція поповнення через Ощадбанк з карткою — безкоштовно;
  3. Поповнення за номером без карти — 1% від суми;
  4. За зняття готівки в Ощадбанку — комісія не стягується;
  5. Операція з видачі готівки через інші банкомати — без комісії до 10 000 грн/місяць, і 1% від суми + 5 грн понад ліміт;
  6. Здійснення розрахунків у мобільному застосунку та веббанкінгу "Ощад24/7" — без комісії;
  7. Оплата на картки Ощадбанку за номером телефону — 3 грн за операцію;
  8. Відправлення коштів на карти інших банків — 0,5% від суми через застосунок;
  9. За послугу поповнення номера мобільного телефону — 3 грн;
  10. Плата за повідомлення через SMS/Viber — 15 та 10 грн відповідно.

Також для громадян старшого віку Ощадбанк пропонує пенсійні депозити за картою. Такі клієнти зможуть розраховувати на 3–6% доходу щомісяця.

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Водночас, щодо обмежень на фінансові операції, то наступного місяця надалі діятимуть ліміти за карткою, затверджені Національним банком України (НБУ) для всіх рахунків: 

  • не більш ніж 100 000 грн — на зняття готівкових коштів в день;
  • до 100 000 грн — на перекази на карти інших фізичних осіб на місяць.

Для кого в Ощадбанку зміняться тарифи

За даними банку, з 1 липня зміняться тарифи для карт за пакетом MORE. Фінустанова скасує комісію за низкою банківських операцій:  

  • за готівкове поповнення карткових рахунків без фізичної картки у POS-терміналах;
  • за внесення коштів на рахунок без картки через банкомати;
  • за поповнення рахунку без карти через інформаційно-платіжні термінали;
  • за зарахування грошей без картки за реквізитами рахунку. 

Окрім того, банк скасує плату:

  • за зняття грошей з рахунку у касах відділень; 
  • у разі списання коштів у терміналах;
  • під час видачі коштів через банкомати Ощадбанку. 

За цим тарифним пакетом з кредитним лімітом наступного місяця будуть безкоштовними перекази з картки на картку власних коштів, і перекази за номером телефону в "Мобільному Ощаді".

Також не передбачена комісія за перекази власних/кредитних коштів за довільними реквізитами на рахунки в Ощадбанку та інших українських фінустановах.

Ще Новини.LIVE розповідали, що в Ощадбанку діють жорсткі вимоги на операції через застосунок та портал "Ощад24/7". Якщо раніше запити на їх підтвердження надходили через різні канали комунікації, то зараз лише у формі SMS-сповіщень на номер, прив'язаний до картки. Також "Ощад24" не пропускає суми без підтвердження, що перевищують 1 000 грн. 

Раніше Новини.LIVE писали, як можна змінити ліміти за картою. У фінустанові пояснили, що це можна робити через застосунок "Ощад24" . Для цього необхідно у програмі обрати карту, що потребує налаштування. Окрім того, змінити обмеження можна через чат-бот банку.   

Ощадбанк гроші банки
Ксенія Симонова - Редактор економічних новин
Автор:
Ксенія Симонова
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