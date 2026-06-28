Вигідні тарифи в Ощадбанку для пенсіонерів: скільки платитимуть у липні

Пенсійні картки в Ощадбанку: що буде з тарифами у липні
У держфінустанові "Ощадбанк" для власників пенсійних карток діють лояльні тарифи на більшість послуг, частина з яких вимагає мінімімальної плати або відсутня взагалі. Відомо, скільки платитимуть за популярні операції клієнти похилого віку та які зміни очікуються у липні 2026 року.
Про це повідомляє видання Новини.LIVE, посилаючись на інформацію банку.
Які будуть тарифи в Ощадбанку у липні
Як зазначають у банку, власники пенсійних карт обслуговуються у фінустанові на окремих умовах, що передбачають нижчі комісії за послуги.
Зокрема, наступного місяця основні тарифи для пенсійних карток будуть такі:
- За відкриття та випуск іменної платіжної картки — комісія не передбачена;
- Операція поповнення через Ощадбанк з карткою — безкоштовно;
- Поповнення за номером без карти — 1% від суми;
- За зняття готівки в Ощадбанку — комісія не стягується;
- Операція з видачі готівки через інші банкомати — без комісії до 10 000 грн/місяць, і 1% від суми + 5 грн понад ліміт;
- Здійснення розрахунків у мобільному застосунку та веббанкінгу "Ощад24/7" — без комісії;
- Оплата на картки Ощадбанку за номером телефону — 3 грн за операцію;
- Відправлення коштів на карти інших банків — 0,5% від суми через застосунок;
- За послугу поповнення номера мобільного телефону — 3 грн;
- Плата за повідомлення через SMS/Viber — 15 та 10 грн відповідно.
Також для громадян старшого віку Ощадбанк пропонує пенсійні депозити за картою. Такі клієнти зможуть розраховувати на 3–6% доходу щомісяця.
Водночас, щодо обмежень на фінансові операції, то наступного місяця надалі діятимуть ліміти за карткою, затверджені Національним банком України (НБУ) для всіх рахунків:
- не більш ніж 100 000 грн — на зняття готівкових коштів в день;
- до 100 000 грн — на перекази на карти інших фізичних осіб на місяць.
Для кого в Ощадбанку зміняться тарифи
За даними банку, з 1 липня зміняться тарифи для карт за пакетом MORE. Фінустанова скасує комісію за низкою банківських операцій:
- за готівкове поповнення карткових рахунків без фізичної картки у POS-терміналах;
- за внесення коштів на рахунок без картки через банкомати;
- за поповнення рахунку без карти через інформаційно-платіжні термінали;
- за зарахування грошей без картки за реквізитами рахунку.
Окрім того, банк скасує плату:
- за зняття грошей з рахунку у касах відділень;
- у разі списання коштів у терміналах;
- під час видачі коштів через банкомати Ощадбанку.
За цим тарифним пакетом з кредитним лімітом наступного місяця будуть безкоштовними перекази з картки на картку власних коштів, і перекази за номером телефону в "Мобільному Ощаді".
Також не передбачена комісія за перекази власних/кредитних коштів за довільними реквізитами на рахунки в Ощадбанку та інших українських фінустановах.
Ще Новини.LIVE розповідали, що в Ощадбанку діють жорсткі вимоги на операції через застосунок та портал "Ощад24/7". Якщо раніше запити на їх підтвердження надходили через різні канали комунікації, то зараз лише у формі SMS-сповіщень на номер, прив'язаний до картки. Також "Ощад24" не пропускає суми без підтвердження, що перевищують 1 000 грн.
Раніше Новини.LIVE писали, як можна змінити ліміти за картою. У фінустанові пояснили, що це можна робити через застосунок "Ощад24" . Для цього необхідно у програмі обрати карту, що потребує налаштування. Окрім того, змінити обмеження можна через чат-бот банку.