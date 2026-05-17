Тарифы на воду в Украине: как определяют цену за 1 кубометр

Квитанция на оплату коммунальных услуг.

В Украине потребители платят разную цену за услуги по водоснабжению и водоотводу. Так, в одном населенном пункте куб воды может стоить значительно дороже, чем в соседнем. Известно, по каким причинам существуют разницы в тарифах.

Подробнее об этом рассказали в коммунальном предприятии "Тернопольводоконал" на своей странице в социальной сети Facebook, передает Новини.LIVE.

Как украинцам формируют тарифы на воду

Оказывается, что тарифы на воду и водоотвод могут зависеть от:

источников водоснабжения;

рельефа местности;

расходов водоканалов на модернизацию.

Украинцам объяснили, от чего зависят тарифы на воду.

На предприятии объяснили, что на тарифы сильно влияет фактор источника снабжения. Так, есть водоканалы, которые получают воду из поверхностных источников — рек, озер или водохранилищ. В других городах, среди которых и Тернополь, есть подземные скважины, из которых воду выкачивают с глубин от 30 до 50 метров, а потом перекачивают во все районы города. Из-за этого растут расходы на электроэнергию, поэтому и тарифы дороже.

К тому же чем меньше город — тем дороже будет вода. Все потому, что водоканалы вынуждены постоянно тратить ресурсы, и количество потребителей на это не сильно влияет. Например, предприятия направляют свои бюджеты на:

зарплаты работникам;

обслуживание техники;

уплату налогов;

ремонт сетей;

транспортные расходы.

Крупные города распределяют расходы на сотни тысяч абонентов, тогда как меньшие населенные пункты — на меньшее количество людей. Из-за этого каждому жителю приходится покрывать большую часть расходов.

Еще одна причина высоких тарифов — устаревшая инфраструктура. Во многих украинских водоканалах трубы, насосы и очистные сооружения работают уже по 40 — 50 лет. Если предприятие тратит деньги на модернизацию — это временно повышает тариф, но уменьшается количество аварий, прорывов и перебоев с водой.

В городах, которые не спешат заниматься обновлением инфраструктуры, вода дешевле. Однако риск аварийных отключений здесь значительно выше, также ухудшается качество услуг.

Где украинцы платят за воду больше всего

Как свидетельствуют данные на сайте Минфин, едва ли не самые большие тарифы по состоянию на май 2026 года установило КП "Павлоградское ПУВКХ". Абоненты предприятия платят:

за водоснабжение — 39,42 гривен за кубометр;

за водоотвод — 14,24 гривен за кубометр.

Суммарно потребителям надо платить по 54 гривны за кубометр воды.

