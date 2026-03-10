Видео
Україна
Видео

Главная Финансы Льготные цены на газ — как долго будут действовать в 2026 году

Льготные цены на газ — как долго будут действовать в 2026 году

Дата публикации 10 марта 2026 20:42
Льготные цены на газ — какими будут тарифи для теплопоставщиков
Работник возле газовых труб и деньги с квитанцией. Фото: УНИАН, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине и в дальнейшем будут действовать специальные обязанности (ПСО) на рынке газа. Соответственно, для теплокоммунэнерго и бюджетных учреждений цены на газ не изменятся до сентября 2026 года.

Об этом говорится в сообщении на Правительственном портале, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Подробнее о льготных ценах на газ

Как сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, специальные обязанности продлили на межотопительный период — до 30 сентября 2026 года.

"Предприятия теплоснабжения и в дальнейшем будут получать природный газ по фиксированным (для нужд населения и госучреждений), а не рыночным ценам", — отметила глава правительства.

Продолжение действия механизма спецобязательств позволит избежать перебоев в теплоснабжении и подаче горячей воды в населенные пункты, больницы, школы.

К тому же правительство увеличило фиксированные объемы газа на март — до 10% для нужд населения и бюджетных учреждений, поскольку зима была морозной, поэтому на предприятиям понадобилось больше газа, чем предусматривали договоры.

Цены на газ для производителей тепла и бюджетных учреждений

Сейчас предприятия, которые производят тепловую энергию, платят за газ 7 420 гривен за тысячу кубометров (с НДС). Бюджетные организации покупают ресурс по цене в 16 390 гривен за тысячу кубометров (с НДС). Эти условия будут действовать до конца сентября.

Что еще стоит знать

Напомним, клиентам компании "Нафтогаз Украина" надо платить за природный газ по новым реквизитам. Обновленные данные появятся в платежках потребителей, а в банках-партнерах эта информация изменится автоматически.

Ранее мы рассказывали, что многие украинцы из-за полномасштабной войны с РФ выехали за пределы страны, поэтому в их домах никто не живет. Стало известно, нужно ли в таком случае платить за распределение природного газа. Еще писали, что на рынке газа в Украине фиксируются самые высокие за последние полгода цены. Подорожание происходит на фоне войны в Иране.

тарифы водоснабжение газ теплоснабжение цены
Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Автор:
Виталий Чайка
