Тарифи на воду в Україні: як визначають ціну за 1 кубометр

Квитанція на оплату комунальних послуг. Фото: Новини.LIVE

В Україні споживачі платять різну ціну за послуги з водопостачання та водовідведення. Так, в одному населеному пункті куб води може коштувати значно дорожче, ніж у сусідньому. Відомо, з яких причин існують різниці в тарифах.

Детальніше про це розповіли у комунальному підприємстві "Тернопільводоконал" на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook, передає Новини.LIVE.

Як українцям формують тарифи на воду

Виявляється, що тарифи на воду та водовідведення можуть залежати від:

джерел водопостачання;

рельєфу місцевості;

витрат водоканалів на модернізацію.

Українцям пояснили, від чого залежать тарифи на воду. Скриншот: Тернопільводоконал/Facebook

На підприємстві пояснили, що на тарифи сильно впливає фактор джерела постачання. Так, є водоканали, які отримують воду з поверхневих джерел — річок, озер чи водосховищ. В інших містах, серед яких і Тернопіль, є підземні свердловини, з яких воду викачують з глибин від 30 до 50 метрів, а потім перекачують у всі райони міста. Через це зростають витрати на електроенергію, тому й тарифи дорожчі.

До того ж чим менше місто — тим дорожчою буде вода. Усе тому, що водоканали змушені постійно витрачати ресурси, і кількість споживачів на це не сильно впливає. Наприклад, підприємства спрямовують свої бюджети на:

Читайте також:

зарплати працівникам;

обслуговування техніки;

сплату податки;

ремонт мереж;

транспортні витрати.

Великі міста розподіляють витрати на сотні тисяч абонентів, тоді як менші населені пункти — на меншу кількість людей. Через це кожному мешканцю доводиться покривати більшу частину витрат.

Ще одна причина високих тарифів — застаріла інфраструктура. У багатьох українських водоканалах труби, насоси та очисні споруди працюють уже по 40 — 50 років. Якщо підприємство витрачає гроші задля модернізації — це тимчасово підвищує тариф, але зменшується кількість аварій, проривів та перебоїв із водою.

В містах, які не поспішають займатися оновленням інфраструктури, вода є дешевшою. Однак ризик аварійних відключень тут значно вищий, також погіршується якість послуг.

Де українці платять за воду найбільше

Як свідчать дані на сайті Мінфін, чи не найбільші тарифи станом на травень 2026 року встановило КП "Павлоградське ВУВКГ". Абоненти підприємства сплачують:

за водопостачання — 39,42 гривень за кубометр;

за водовідведення — 14,24 гривень за кубометр.

Сумарно споживачам треба платити по 54 гривні за кубометр води.

Як повідомляли Новини.LIVE, деякі комунальні послуги за рік здорожчали на 2%. Найвідчутніші зміни сталися з варістю послуг сфери управління багатоквартирними будинками, а також вивезення побутових відходів.

Ще Новини.LIVE писали, що органи місцевого самоврядування отримали дозві самостійно затверджувати вартість водопостачання для водоканалів з обслуговуванням понад 100 000 абонентів. Відомо, чи зміняться тепер тарифи на воду.