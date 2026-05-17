Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервГламуркухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Чому українці платять за воду по-різному: стала відома справжня причина

Чому українці платять за воду по-різному: стала відома справжня причина

Ua ru
Дата публікації: 17 травня 2026 08:45
Тарифи на воду в Україні: як визначають ціну за 1 кубометр
Квитанція на оплату комунальних послуг. Фото: Новини.LIVE

В Україні споживачі платять різну ціну за послуги з водопостачання та водовідведення. Так, в одному населеному пункті куб води може коштувати значно дорожче, ніж у сусідньому. Відомо, з яких причин існують різниці в тарифах.

Детальніше про це розповіли у комунальному підприємстві "Тернопільводоконал" на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook, передає Новини.LIVE.

Як українцям формують тарифи на воду

Виявляється, що тарифи на воду та водовідведення можуть залежати від: 

  • джерел водопостачання; 
  • рельєфу місцевості; 
  • витрат водоканалів на модернізацію.
null
Українцям пояснили, від чого залежать тарифи на воду. Скриншот: Тернопільводоконал/Facebook

На підприємстві пояснили, що на тарифи сильно впливає фактор джерела постачання. Так, є водоканали, які отримують воду з поверхневих джерел — річок, озер чи водосховищ. В інших містах, серед яких і Тернопіль, є підземні свердловини, з яких воду викачують з глибин від 30 до 50 метрів, а потім перекачують у всі райони міста. Через це зростають витрати на електроенергію, тому й тарифи дорожчі.

До того ж чим менше місто — тим дорожчою буде вода. Усе тому, що водоканали змушені постійно витрачати ресурси, і кількість споживачів на це не сильно впливає. Наприклад, підприємства спрямовують свої бюджети на:

Читайте також:
  • зарплати працівникам;
  • обслуговування техніки;
  • сплату податки;
  • ремонт мереж;
  • транспортні витрати.

Великі міста розподіляють витрати на сотні тисяч абонентів, тоді як менші населені пункти — на меншу кількість людей. Через це кожному мешканцю доводиться покривати більшу частину витрат.

Ще одна причина високих тарифів — застаріла інфраструктура. У багатьох українських водоканалах труби, насоси та очисні споруди працюють уже по 40 — 50 років. Якщо підприємство витрачає гроші задля модернізації — це тимчасово підвищує тариф, але зменшується кількість аварій, проривів та перебоїв із водою.

В містах, які не поспішають займатися оновленням інфраструктури, вода є дешевшою. Однак ризик аварійних відключень тут значно вищий, також погіршується якість послуг.

Де українці платять за воду найбільше

Як свідчать дані на сайті Мінфін, чи не найбільші тарифи станом на травень 2026 року встановило КП "Павлоградське ВУВКГ". Абоненти підприємства сплачують:

  • за водопостачання — 39,42 гривень за кубометр;
  • за водовідведення — 14,24 гривень за кубометр. 

Сумарно споживачам треба платити по 54 гривні за кубометр води.

Як повідомляли Новини.LIVE, деякі комунальні послуги за рік здорожчали на 2%. Найвідчутніші зміни сталися з варістю послуг сфери управління багатоквартирними будинками, а також вивезення побутових відходів.

Ще Новини.LIVE писали, що органи місцевого самоврядування отримали дозві самостійно затверджувати вартість водопостачання для водоканалів з обслуговуванням понад 100 000 абонентів. Відомо, чи зміняться тепер тарифи на воду.

тарифи комунальні послуги водопостачання
Віталій Чайка - Редактор економічних новин
Автор:
Віталій Чайка
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації