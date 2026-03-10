Видео
Блокировка приложения "Приват24" — кто попал под ограничения

Блокировка приложения "Приват24" — кто попал под ограничения

Ua ru
Дата публикации 10 марта 2026 07:01
ПриватБанк блокирует доступ к приложению Приват24 — что важно знать беженцам
Приложение на смартфоне, ПриватБанк. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В госфинучреждении "ПриватБанк" клиенты, которые находятся за границей, сталкиваются с блокировкой доступа к приложению "Приват24" по неизвестным причинам. В частности, из-за этого не могут рассчитаться за жилищно-коммунальные услуги.

О такой ситуации сообщается на портале Minfin, где клиенты банка могут оставлять отзывы, передают Новини.LIVE.

Читайте также:

Проблема блокировки доступа к приложению ПриватБанка

Как отмечается в одном из сообщений, гражданка сейчас находится за границей и длительное время не может зайти в "Приват24". Система игнорирует такие введенные данные как идентификационный код, дату рождения, а чат-бот рекомендует воспользоваться банкоматом, что физически невозможно.

Женщина отметила, что из-за такой проблемы не может контролировать платежи за жилье, поэтому финучреждение начисляет проценты и штрафы. Она призвала пересмотреть правила банка и разрешить проведение дистанционной верификации (по видеосвязи или фото).

"Требую немедленно провести дистанционную верификацию (через видеосвязь или фото), как это разрешено постановлениями НБУ для клиентов за рубежом, и предоставить доступ к моим средствам. Также требую аннулировать все проценты, начисленные за период блокировки доступа по вине банка", — говорится в сообщении.

ПриватБанк
Скриншот. Источник: Минфин

Правила блокировки в ПриватБанке

Действующие нормы законодательства и нормативно-правовые акты Национального банка Украины (НБУ), призванные регулировать отношения на банковском рынке, позволяют ПриватБанку вводить ограничения к счетам клиентов в случае появления подозрительных финансовых операций.

Как отмечается на сайте банка, подобные меры осуществляют в рамках внутренних процедур. Они соответствуют требованиям безопасности и соблюдения правил утвержденного на законодательном уровне финансового мониторинга в стране.

В целом все банки, деятельность которых сосредоточена в Украине, должны принимать меры для предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных противоправным путем, финансирования терроризма.

Из-за платежей, которые система могла расценить как рисковые, доступ к приложению и картам блокируются автоматически. Причины не обнародуют во избежание возможности обхода мониторинга со стороны недобросовестных клиентов. Нормы законодательства позволяют не уточнять, что именно могло вызвать такие действия со стороны банка.

В частности, подозрительными могут быть следующие действия клиентов:

  • необычные транзакции;
  • переводы крупных сумм денег без четкой цели;
  • операции между счетами, не подтвержденные документально;
  • в связи с решением суда из-за появления задолженности.

Действия клиента после блокировки в банке

Если счета были заблокированы, банк для выяснения обстоятельств может запросить дополнительную информацию по платежам и доходам, в случае подтверждения угроз — может полностью прекратить сотрудничество.

Деньги позволяют вывести на счета в другие финучреждения в течение 30 дней. Для этого необходимо подать заявление и пакет документов:

  • реквизиты счета другого банка, открытого на имя клиента;
  • паспорт/документ, удостоверяющий личность;
  • идентификационный код.

Ранее мы сообщали, во сколько обходится сделать денежный перевод в ПриватБанке. В частности, такая операция равна нулю, если речь идет о собственных средствах клиента на карту Универсальная, Универсальная Gold, премиальную или диджитал-карту.

Еще писали, что с 5 апреля некоторые клиенты ПриватБанка будут платить больше за международные переводы с карты Mastercard. За такие операции банк больше не будет начислять компенсации.

Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова
