ПриватБанк блокирует доступ к приложению Приват24 — что важно знать беженцам

Блокировка приложения "Приват24" — кто попал под ограничения
В госфинучреждении "ПриватБанк" клиенты, которые находятся за границей, сталкиваются с блокировкой доступа к приложению "Приват24" по неизвестным причинам. В частности, из-за этого не могут рассчитаться за жилищно-коммунальные услуги.
О такой ситуации сообщается на портале Minfin, где клиенты банка могут оставлять отзывы, передают Новини.LIVE.
Проблема блокировки доступа к приложению ПриватБанка
Как отмечается в одном из сообщений, гражданка сейчас находится за границей и длительное время не может зайти в "Приват24". Система игнорирует такие введенные данные как идентификационный код, дату рождения, а чат-бот рекомендует воспользоваться банкоматом, что физически невозможно.
Женщина отметила, что из-за такой проблемы не может контролировать платежи за жилье, поэтому финучреждение начисляет проценты и штрафы. Она призвала пересмотреть правила банка и разрешить проведение дистанционной верификации (по видеосвязи или фото).
"Требую немедленно провести дистанционную верификацию (через видеосвязь или фото), как это разрешено постановлениями НБУ для клиентов за рубежом, и предоставить доступ к моим средствам. Также требую аннулировать все проценты, начисленные за период блокировки доступа по вине банка", — говорится в сообщении.
Правила блокировки в ПриватБанке
Действующие нормы законодательства и нормативно-правовые акты Национального банка Украины (НБУ), призванные регулировать отношения на банковском рынке, позволяют ПриватБанку вводить ограничения к счетам клиентов в случае появления подозрительных финансовых операций.
Как отмечается на сайте банка, подобные меры осуществляют в рамках внутренних процедур. Они соответствуют требованиям безопасности и соблюдения правил утвержденного на законодательном уровне финансового мониторинга в стране.
В целом все банки, деятельность которых сосредоточена в Украине, должны принимать меры для предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных противоправным путем, финансирования терроризма.
Из-за платежей, которые система могла расценить как рисковые, доступ к приложению и картам блокируются автоматически. Причины не обнародуют во избежание возможности обхода мониторинга со стороны недобросовестных клиентов. Нормы законодательства позволяют не уточнять, что именно могло вызвать такие действия со стороны банка.
В частности, подозрительными могут быть следующие действия клиентов:
- необычные транзакции;
- переводы крупных сумм денег без четкой цели;
- операции между счетами, не подтвержденные документально;
- в связи с решением суда из-за появления задолженности.
Действия клиента после блокировки в банке
Если счета были заблокированы, банк для выяснения обстоятельств может запросить дополнительную информацию по платежам и доходам, в случае подтверждения угроз — может полностью прекратить сотрудничество.
Деньги позволяют вывести на счета в другие финучреждения в течение 30 дней. Для этого необходимо подать заявление и пакет документов:
- реквизиты счета другого банка, открытого на имя клиента;
- паспорт/документ, удостоверяющий личность;
- идентификационный код.
