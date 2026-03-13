Лимиты на переводы в ПриватБанке — на какие суммы установили ограничения

Банковское отделение, карта. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине для населения продолжают действовать лимиты на осуществление переводов средств с карты на карту из-за полномасштабной войны. Известно, какие суммы разрешаются для отправки в государственном "ПриватБанке" и как увеличить объем в марте 2026 года.

Лимиты на переводы на карты в ПриватБанке в марте

В марте 2026 года для клиентов банковского учреждения действуют различные лимиты, в зависимости от того, идет речь о получении или отправке средств.

Для одного клиента в течение календарного месяца предусмотрены следующие условия на переводы по Украине:

Лимит на получение составляет 1 000 000 грн и не более 350 зачислений на карты.

Лимит на отправку — до 100 000 грн и не более 200 переводов со всех карт клиента.

В то же время, в банке предусмотрена возможность увеличения разрешенной суммы для осуществления денежных переводов на карты за месяц. Такой опцией могут воспользоваться те, кто имеет официальные высокие заработки и этому есть документальное подтверждение.

Как увеличить лимит для перевода

Согласно правилам, банк применяет разные подходы в вопросе увеличения суммы для осуществления переводов в течение месяца. Они зависят от того, кто выступает отправителем.

Так, если доход превышает текущий лимит на отправку, его можно увеличить, предоставив документы, подтверждающие поступления. В зависимости от источника дохода гражданин должен предоставить для банка следующие документы:

Обычные граждане, которые имеют заработную плату или пенсию в другом банке, — подойдет справка ОК-5 или ОК-7. Их можно легко получить в мобильном приложении "Дія" или на сайте Пенсионного фонда Украины (ПФУ). Физлица-предприниматели — нужно предоставить налоговую декларацию вместе с квитанцией №2 или документ со штампом государственного органа. Соответствующую квитанцию можно получить в "Дії" или на сайте Единого государственного реестра. Волонтерская деятельность — для банка необходимо будет предоставить любой документ, подтверждающий волонтерскую деятельность.

О чем еще стоит знать

Также в ПриватБанке предусмотрен предохранитель на осуществление онлайн-расчетов, что позволяет обезопасить деньги от несанкционированных мошеннических списаний.

Согласно правилам банковского учреждения, соответствующее ограничение предусматривается для всех карт по умолчанию в сумме 2 тыс. грн в сутки. Соответствующий лимит можно самостоятельно изменить в мобильном приложении "Приват24".

Для этого нужно нажать на переключатель "Оплата в Интернете", который будет предусматривать исключительно те расчеты, которые не будут требовать подтверждения.

В случае неактивированной функции "Оплата в Интернете" осуществление онлайн-расчетов будет невозможным, кроме тех, которые потребуют подтверждения путем SMS-сообщений или через оповещения в приложении.

