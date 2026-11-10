Человек держит деньги. Фото: Новини.LIVE

Работники, продолжающие трудиться под обстрелами в прифронтовых населенных пунктах, могут получить дополнительные социальные выплаты. Для них предлагается засчитывать страховой стаж с повышающим коэффициентом, компенсировать половину коммунальных расходов и предусмотреть выплаты в случае ранения, инвалидности или гибели в результате российской агрессии.

Об этом рассказывает народный депутат Михаил Ананченко в эфире Ранок.LIVE.

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Какие льготы предлагают работникам прифронтовых территорий

В Верховной Раде зарегистрировали два законопроекта, направленных на поддержку работников и предприятий в общинах, расположенных вблизи линии фронта. Одна из инициатив предусматривает введение специального статуса для людей, обеспечивающих жизнедеятельность таких территорий.

Речь идет, в частности, о медиках, педагогах, коммунальщиках и работниках предприятий, которые продолжают выполнять свои обязанности, несмотря на угрозу обстрелов. Именно благодаря их работе в общинах сохраняется доступ к воде, теплу, электроэнергии, продуктам и медицинской помощи.

Для людей, которые получат соответствующий статус, предлагается предусмотреть следующие гарантии:

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Увеличенный страховой стаж. Один год работы на территориях возможных боевых действий предлагается засчитывать как полтора года, а на территориях активных боевых действий — как два года.

Компенсацию за коммунальные услуги. Работникам, проживающим и работающим на территориях активных боевых действий, предлагают возмещать 50 % стоимости жилищно-коммунальных услуг.

Дополнительную социальную защиту. Отдельные компенсации предлагается предусмотреть в случаях ранения, получения инвалидности или гибели работника в результате российской агрессии.

Таким образом, инициатива призвана не только поддержать людей, работающих в опасных условиях, но и помочь прифронтовым общинам сохранить необходимых специалистов.

Какие налоговые льготы могут получить предприятия

Второй законопроект касается бизнеса, который продолжает работать на прифронтовых территориях. Для таких предприятий предлагается снизить ставку налога на прибыль до 9%.

Также инициаторы хотят ввести особые условия кредитования и приватизации. Это должно помочь предприятиям оставаться в общинах, сохранять рабочие места и продолжать деятельность, несмотря на риски для безопасности.

По словам Михаила Ананченко, законодательные предложения были разработаны совместно с мэром Харькова и председателем Ассоциации прифронтовых городов и общин Игорем Тереховым, а также представителями межфракционного объединения "Прифронтовые территории".

В то же время предложенные компенсации и льготы пока не вступили в силу. Для их введения Верховная Рада должна рассмотреть и принять соответствующие законопроекты.

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