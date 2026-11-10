Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE

Украинцы, которые из-за войны лишились возможности заниматься сельским хозяйством или понесли убытки, могут получить деньги на восстановление своего дела. Благотворители предлагают финансовую поддержку в 13 областях Украины. Средняя сумма помощи составляет 3000 долларов. Некоторые семьи могут получить даже больше. Известно, кому доступна программа и как подать заявку.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Prosper Global.

Реклама

Кто может получить 3000 долларов помощи

Международная гуманитарная организация Prosper Global при поддержке Фонда Говарда Г. Баффета помогает украинцам возобновить сельскохозяйственную деятельность. На поддержку могут рассчитывать местные семьи, переселенцы, мелкие фермеры и предприятия, чья деятельность связана с сельским хозяйством.

Средний размер помощи — 3000 долларов США. Деньги выплачиваются в гривнах по актуальному курсу НБУ. Однако точная сумма может быть как больше, так и меньше в зависимости от потребностей хозяйства.

Программа действует в 13 областях:

Читайте также:

Днепропетровской;

Донецкой;

Запорожской;

Кировоградской;

Киевской;

Николаевской;

Одесской;

Полтавской;

Сумской;

Харьковской;

Херсонской;

Черкасской;

Черниговской.

Но есть ограничения. Помощь не предоставляется в районах активных боевых действий, а также там, где ограничен доступ или существует высокий риск для жизни и ведения хозяйства.

Среди местных жителей к участию приглашаются люди, зарегистрированные на территориях, где ведутся или ранее велись боевые действия, и которые сейчас проживают на подконтрольной Украине территории. Также могут обращаться фермеры из числа ВПЛ.

Как подать заявку на получение помощи

Средства будут распределяться на конкурсной основе. Благотворители будут проверять заявки и учитывать ситуацию с безопасностью в регионе.

Чтобы принять участие в программе, необходимо:

Перейти на сайт Prosper Global. Зарегистрироваться на главной странице. Заполнить заявку и ответить на вопросы о своей деятельности. Объяснить, как война повлияла на хозяйство и на что вы планируете потратить помощь.

Подробный бизнес-план на этом этапе готовить не нужно. Достаточно рассказать о своем хозяйстве, его текущем состоянии и потребностях.

Если возникли вопросы относительно участия в программе, жители Запорожской, Кировоградской и центрально-южной части Днепропетровской областей могут позвонить в благотворительный фонд "ПЕРШІ" по номеру: +38 067 242 82 40.

Остальные участники могут воспользоваться электронной почтой: wfczpua@gmail.com.

Ранее Новини.LIVE писали о помощи в размере 5 000 гривен для жителей Сумской общины. Подать заявление могут жители Стецковского старостинского округа и переселенцы, состоящие там на учете не менее года. Прием документов продлится до 15 декабря.

Также Новини.LIVE рассказывали, кто может получить денежную помощь от УВКБ ООН. На выплаты могут претендовать эвакуированные семьи, переселенцы и украинцы, вернувшиеся домой после пребывания за границей или в других областях. Сумма помощи составляет от 10 800 до 12 300 гривен на человека.