Главная Финансы По 2 500 грн на карту: кому ПриватБанк начислит деньги

Дата публикации 21 мая 2026 07:01
ПриватБанк начислит по 2 500 грн: что надо успеть до 25 мая
Смартфон и карта в руках, отделение банка. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Клиенты украинского государственного финучреждения "ПриватБанк" могут получить 2 500 грн за SWIFT-переводы, осуществленные до 25 мая 2026 года. Претендовать на компенсации за такие финансовые операции смогут владельцы только отдельных видов карт.

О том, как получить от банка денежные бонусы, рассказывают Новини.LIVE.

На какие карты ПриватБанк начислит по 2 500 грн

По информации финучреждения, клиенты смогут претендовать на гарантированный кэшбэк за операции по получению или отправке SWIFT-переводов с картой международной платежной системы Mastercard от ПриватБанка.

"Получайте или отправляйте SWIFT-переводы с картой Mastercard от ПриватБанка и получайте двойное вознаграждение!", — сообщают в банке.

Как отмечается, за первый SWIFT-перевод клиенту обещают начислить гарантированный кэшбек в размере 250 грн. В то же время, каждый такой перевод на сумму от 250 долларов или эквивалент в другой валюте автоматически будет приобщен к участию в розыгрыше 2 500 грн. Таким образом, участники смогут получить два поощрения.

Согласно правилам банка, принять участие в акции смогут исключительно совершеннолетние клиенты, у которых уже есть налоговый код и имеют активную карту Mastercard от Привата:

  • карта для выплат;
  • карта "Универсальная";
  • карта "Универсальная Gold";
  • премиальные карты.

Правила осуществления SWIFT-перевода в "Приват24"

В частности, клиентам для того, чтобы получить SWIFT-перевод, нужно выполнить несколько шагов:

  • сформировать реквизиты своего счета в "Приват24";
  • для этого нужно зайти в меню "Сервисы";
  • перейти в раздел "Переводы";
  • нажать на опцию SWIFT;
  • выбрать "Реквизиты" (даже для зачисления на гривневую карту).

Также в банке создали видеоинструкцию по SWIFT-переводу.

По информации банка, SWIFT-переводы на гривневую карту можно отправить в долларах США, евро или другой валюте. Перевод будет автоматически конвертирован в гривну и зачислен на карту по курсу на день зачисления.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в июне государственный ПриватБанк намерен обновить некоторые тарифы. В частности, речь идет о международных переводах в мобильном приложении "Приват24". Также известно, какие будут действовать комиссии на соответствующие операции по Украине и за границу.

Также Новини.LIVE писали, как настроить FaceID в приложении "Приват24". Этот способ для входа в приложение довольно удобен, а настройка занимает всего несколько секунд. Клиентам финучреждения лишь необходимо придерживаться специальной инструкции.

Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Ксения Симонова
