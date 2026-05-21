ПриватБанк начислит по 2 500 грн: что надо успеть до 25 мая

Клиенты украинского государственного финучреждения "ПриватБанк" могут получить 2 500 грн за SWIFT-переводы, осуществленные до 25 мая 2026 года. Претендовать на компенсации за такие финансовые операции смогут владельцы только отдельных видов карт.

О том, как получить от банка денежные бонусы, рассказывают Новини.LIVE.

На какие карты ПриватБанк начислит по 2 500 грн

По информации финучреждения, клиенты смогут претендовать на гарантированный кэшбэк за операции по получению или отправке SWIFT-переводов с картой международной платежной системы Mastercard от ПриватБанка.

"Получайте или отправляйте SWIFT-переводы с картой Mastercard от ПриватБанка и получайте двойное вознаграждение!", — сообщают в банке.

Как отмечается, за первый SWIFT-перевод клиенту обещают начислить гарантированный кэшбек в размере 250 грн. В то же время, каждый такой перевод на сумму от 250 долларов или эквивалент в другой валюте автоматически будет приобщен к участию в розыгрыше 2 500 грн. Таким образом, участники смогут получить два поощрения.

Согласно правилам банка, принять участие в акции смогут исключительно совершеннолетние клиенты, у которых уже есть налоговый код и имеют активную карту Mastercard от Привата:

карта для выплат;

карта "Универсальная";

карта "Универсальная Gold";

премиальные карты.

Правила осуществления SWIFT-перевода в "Приват24"

В частности, клиентам для того, чтобы получить SWIFT-перевод, нужно выполнить несколько шагов:

сформировать реквизиты своего счета в "Приват24";

для этого нужно зайти в меню "Сервисы";

перейти в раздел "Переводы";

нажать на опцию SWIFT;

выбрать "Реквизиты" (даже для зачисления на гривневую карту).

Также в банке создали видеоинструкцию по SWIFT-переводу.

По информации банка, SWIFT-переводы на гривневую карту можно отправить в долларах США, евро или другой валюте. Перевод будет автоматически конвертирован в гривну и зачислен на карту по курсу на день зачисления.

