Главная Финансы Функция FaceID в Приват24: как ее настроить

Функция FaceID в Приват24: как ее настроить

Дата публикации 16 мая 2026 07:01
Авторизация в Приват24: как входить в приложение с помощью функции FaceID
Человек с телефоном, банковская карточка. Фото: Новини.LIVE, Unsplash. Коллаж: Новини.LIVE

Клиенты государственного ПриватБанка, как правило, авторизируются в мобильном приложении Приват24 стандартным способом: вводят мобильный (финансовый) номер телефона и пароль. Но на самом деле существуют и другие способы для входа в приложение. Например, можно настроить биометрические данные и открывать приложение с помощью FaceID.

Редакция Новини.LIVE рассказывает об этом подробнее.

Как настроить FaceID в Приват24

Этот процесс, как оказалось, занимает всего несколько секунд. Так, как объяснили на странице ПриватБанка в социальной сети Threads, настроить эту функцию можно:

  • открыв меню в приложении Приват24;
  • перейдя на вкладку "Безопасность";
  • активировав ползунок "Биометрия".

Что за опция FaceID

Этот способ авторизации позволяет входить в приложение Приват24 без пароля или SMS-подтверждения. Вместо этого клиент использует биометрические данные — фото лица. Такой способ авторизации предоставляет более высокий уровень защиты, поскольку приложение распознает уникальные лица пользователя, сравнивая его с сохраненным образцом.

Важно, что функция FaceID работает только на тех устройствах, которые ее поддерживают.

Как сообщали Новини.LIVE, ПриватБанк упростил доступ к сервису "Оплата частями". Клиентам, в частности, разрешили разделить сумму товара на большее число платежей. Благодаря этому нагрузка на бюджет снизится.

Еще Новини.LIVE рассказывали о денежных бонусах за оформление карт в ПриватБанке. В мае вознаграждение начислят владельцам новых карт (родителям и детям от 14 лет). Известно, о каких суммах идет речь.

ПриватБанк банки Приват24
Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Виталий Чайка
