Авторизация в Приват24: как входить в приложение с помощью функции FaceID

Клиенты государственного ПриватБанка, как правило, авторизируются в мобильном приложении Приват24 стандартным способом: вводят мобильный (финансовый) номер телефона и пароль. Но на самом деле существуют и другие способы для входа в приложение. Например, можно настроить биометрические данные и открывать приложение с помощью FaceID.

Как настроить FaceID в Приват24

Этот процесс, как оказалось, занимает всего несколько секунд. Так, как объяснили на странице ПриватБанка в социальной сети Threads, настроить эту функцию можно:

открыв меню в приложении Приват24;

перейдя на вкладку "Безопасность";

активировав ползунок "Биометрия".

Что за опция FaceID

Этот способ авторизации позволяет входить в приложение Приват24 без пароля или SMS-подтверждения. Вместо этого клиент использует биометрические данные — фото лица. Такой способ авторизации предоставляет более высокий уровень защиты, поскольку приложение распознает уникальные лица пользователя, сравнивая его с сохраненным образцом.

Важно, что функция FaceID работает только на тех устройствах, которые ее поддерживают.

