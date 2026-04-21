Выплаты ветеранам: как и где потратить 1500 грн на спорт с апреля 2026 года

Деньги в кармане, тренировка в зале. Фото: Новини.LIVE

В Украине ветеранам и ветеранкам, которые присоединились к госпрограмме "Ветеранский спорт", до конца апреля начислят по 1500 гривен. За эти деньги они смогут оплатить тренажерные залы, бассейны, спортивные секции. Деньги ветеранам начислять на Дія.Картку.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, как именно ветераны могут распорядиться выплаченными деньгами.

Где ветеранам тратить деньги

Полученные 1500 гривен можно использовать, как объяснялось ранее на сайте Министерства по делам ветеранов Украины, в спортивных учреждениях, которым присвоили такие такие коды МСС, как:

7941 — "Физическая культура";

7997 — "Клубы — загородные клубы, членство".

То есть за эти деньги можно взять билеты на футбол, баскетбол и тому подобное. Или купить спортивную одежду или другие спортивные аксессуары. Те, кто любит физические нагрузки или хочет ходить на тренировки в спортзалы, чтобы поддерживать свое физическое здоровье — могут купить абонементы в фитнес клубы.

К программе Ветеранский спорт, среди прочих, присоединились фитнес клубы Sport Life, Флагман, Акварена, бассейн СКА, интернет-магазин MEGASPORT и др. Посмотреть полный перечень спортивных заведений можно на сайте Министерства ветеранов.

Читайте также:

Как начисляют деньги

Прием заявок завершился 20 апреля, а свои деньги ветераны должны получить через 6 дней. Деньги поступят не на личный банковский счет, а на Дія.Картку которая, впрочем, поддерживает "смешанную оплату". Например, если ветеран хочет купить абонемент за 2 000 гривен, а программа покрывает лишь 1500 гривен, то еще 500 гривен можно списать с собственного счета. Программа "Ветеранский спорт" является ежеквартальной, поэтому подавать заявки на следующие выплаты можно будет уже с июня.

Как сообщали Новини.LIVE, многие украинские военнослужащие служат в тылу и получают денежное обеспечение в 20 100 гривен. Такая сумма является недостаточной, впрочем финансирование ВСУ можно увеличить. Так, Военный омбудсмен Ольга Решетилова назвала три ключевых условия, которые позволят это сделать.

Еще Новини.LIVE писали о льготах для участников боевых действий. Например, военнослужащим частично компенсируют оплату за коммунальные услуги. Эта льгота монетизирована, ее начисляют на карточку защитнику.