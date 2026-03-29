Льготы на коммуналку сохраняются в апреле: их смогут оформить ветераны

Фото: Новини.LIVE

В Украине ветераны продолжают получать от государства системную поддержку в сфере жилья. В апреле 2026 года защитники, в частности, могут получить льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг. Такое же право имеют и члены их семей.

Как ветеранам оформить льготу на ЖКУ

Как говорится в статье 12 Закона "О статусе ветеранов войны и их социальной защите", чтобы получить льготу, ветеранам понадобятся:

заявление о внесении в реестр лиц, имеющих право на льготы;

заявление о предоставлении льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг;

документы, удостоверяющие личность;

документы, подтверждающие право на льготы;

документы членов семьи (при необходимости);

другие документы, влияющие на размер льготы.

Подать заявление можно как физически - в сервисных центрах ПФУ, ЦНАПах, так и онлайн — через веб-портал Пенсионного фонда или на сайте Дія.

Кому предоставляют льготы

В апреле 2026 года правом на льготы могут воспользоваться участники боевых действий и лица с инвалидностью вследствие войны.

Как сообщали Новини.LIVE, часть украинцев может получить 100% скидку на оплату коммунальных услуг. Такое право предоставляется пенсионерам. Речь идет о тех, которые работали и живут в сельской местности. Также Новини.LIVE писали, что в 2026 году льготы на коммунальные услуги получат только те семьи, доход которых на одного человека не будет превышать определенный уровень. Если он будет даже немного выше, льготу могут отменить. Тогда можно оформить жилищную субсидию.

Частые вопросы

Как украинцам получить 50% скидку на коммунальные услуги?

Скидку в 50% на коммунальные услуги предоставляют членами семей военных, погибших, умерших или пропавших без вести во время участия в боевых действиях, а также семьям, которые воспитывают трех и более детей. Скидка распространяется на оплату услуг за пользование жильем (квартплату) и услуг по теплоснабжению, водоснабжению, потреблению электроэнергии и газа. Чтобы получить льготу, нужно предоставить ПФУ или ЦНАПам соответствующие документы.

Кто из украинцев имеет право не платить за коммунальные услуги?

По Закону Украины "О жилищно-коммунальных услугах" и постановлением Кабмина №206, некоторым потребителям пока не начисляют оплату за коммунальные услуги. Речь идет о тех, чье жилье было разрушено или стало непригодным для проживания в результате боевых действий, террористических актов или диверсий. Чтобы подтвердить факт разрушения, людям нужно предоставить акт обследования жилья.