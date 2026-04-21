По 1500 грн ветеранам на спорт: де витратити гроші з квітня

Дата публікації: 21 квітня 2026 18:04
Виплати ветеранам: як і де витратити 1500 грн на спорт з квітня 2026 року
Гроші в кишені, тренування в залі. Фото: Новини.LIVE

В Україні ветеранам та ветеранкам, які приєдналися до держпрограми "Ветеранський спорт", до кінця квітня нарахують по 1500 гривень. За ці гроші вони зможуть оплатити тренажерні зали, басейни, спортивні секції. Кошти ветеранам нарахують на Дія.Картку. 

Редакція Новини.LIVE розповідає, як саме ветерани можуть розпорядитися виплаченими грошима. 

Де ветеранам витрачати гроші

Отримані 1500 гривень можна використати, як пояснювалося раніше на сайті Міністерства у справах ветеранів України, у спортивних закладах, яким присвоїли такі коди МСС, як:

  • 7941 — "Фізична культура";
  • 7997 — "Клуби — заміські клуби, членство". 

Отже, за ці гроші можна взяти квитки на футбол, баскетбол тощо. Або купити спортивний одяг чи інші спортивні аксесуари. Ті, хто полюбляє фізичні навантаження чи хоче ходити на тренування у спортзали, щоб підтримувати своє фізичне здоров’я — можуть купти абонементи у фітнес клуби.

До програми Ветеранський спорт, серед інших, приєдналися фітнес клууби Sport Life, Флагман, Акварена, басейн СКА, інтернет-магазин MEGASPORT тощо. Переглянути повний перелік спортивних закладів можна на сайті Міністерства ветеранів.

Читайте також:

Як нараховують гроші

Прийом заявок завершився 20 квітня, а свої гроші ветерани повинні отримати за 6 днів. Гроші надійдуть не на особистий банківський рахунок, а на Дія.Картку яка, втім, підтримує "змішану оплату". Наприклад, якщо ветеран хоче купити абонемент за 2 000 гривень, а програма покриває лише 1 500 гривень, то ще 500 гривень можна списати з власного рахунку. Програма "Ветеранський спорт" є щоквартальною, тож подавати заявки на наступні виплати можна буде вже з червня.

Як повідомляли Новини.LIVE, багато українських військовослужбовців служать у тилу й отримують грошове забезпечення у 20 100 гривень. Така сума є замалою, втім фінансування ЗСУ можна збільшити. Так, Військовий омбудсмен Ольга Решетилова назвала три ключові умови, які дозволять це зробити. 

Ще Новини.LIVE писали про пільги для учасників бойових дій. Наприклад, військовослужбовцям частково компенсують оплату за комунальні послуги. Ця пільга монетизована, її нараховують на картку захиснику. 

фінансова допомога ветерани грошова допомога
Віталій Чайка - Редактор економічних новин
Віталій Чайка
