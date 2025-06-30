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Главная Финансы По 1,2 тыс. грн ежемесячно — где доступна помощь от ВПП ООН

По 1,2 тыс. грн ежемесячно — где доступна помощь от ВПП ООН

Ua ru
Дата публикации 30 июня 2025 11:00
Выплаты от ВПП ООН — кому и где в Украине выплачивают по 1,2 тыс. грн
Денежные купюры в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Днепропетровской области граждане могут получить денежную помощь от гуманитарной организации ООН "Всемирная продовольственная программа" (ВПП). Речь идет о выплатах на покупку первоочередных вещей и продуктов питания.

Об этом информирует пресс-служба благотворительного фонда "Ангелы спасения" в Telegram-канале.

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Что надо знать о денежной помощи от ВПП

Речь идет о реализации программы денежной помощи, предусмотренной для пострадавшего от войны населения на удовлетворение основных потребностей:

  • продукты питания;
  • средства гигиены;
  • предметы домашнего обихода;
  • вещи первой необходимости.

Помощь ВПП предусматривает предоставление ежемесячной выплаты на каждого человека в семье из числа уязвимых категорий населения.

Программу реализуют в Краматорской, Грушевской, Томаковской, Марганецкой, Никопольской, Покровской, (г. Покров), Межевской, Николаевской, Петропавловской, Покровск (пгт), Синельниковской громадах.

Размер денежной помощи и кто может получить

Размер денежной помощи для домохозяйств несколько сократился и составляет 1,2 тыс. грн на человека. Хотя сумма уменьшилась на 300 грн из-за ограничений со стороны партнеров программы, поддержка граждан будет продолжаться в дальнейшем.

Изменения коснутся таких категорий домохозяйств:

  • семей с лицами с инвалидностью;
  • одиноких отцов/матерей;
  • малообеспеченных домохозяйств;
  • семей, где есть лица, потерявшие работу;
  • домохозяйств на учете в терцентрах;
  • одиноких пожилых людей от 60 лет;
  • многодетных семей (от трех детей);
  • лиц из отдельных групп риска.

Напомним, в Запорожье можно оформить финпомощь в размере 10,8 тыс. грн. Средства в 2025 году предоставляет Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Также мы писали, что жители в Сумской и Киевской области могут получить гранты до 20 тыс. долларов. Речь идет о программе помощи бизнесу при поддержке Германии.

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Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
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