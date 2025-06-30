Выплаты от ВПП ООН — кому и где в Украине выплачивают по 1,2 тыс. грн

По 1,2 тыс. грн ежемесячно — где доступна помощь от ВПП ООН
В Днепропетровской области граждане могут получить денежную помощь от гуманитарной организации ООН "Всемирная продовольственная программа" (ВПП). Речь идет о выплатах на покупку первоочередных вещей и продуктов питания.
Об этом информирует пресс-служба благотворительного фонда "Ангелы спасения" в Telegram-канале.
Что надо знать о денежной помощи от ВПП
Речь идет о реализации программы денежной помощи, предусмотренной для пострадавшего от войны населения на удовлетворение основных потребностей:
- продукты питания;
- средства гигиены;
- предметы домашнего обихода;
- вещи первой необходимости.
Помощь ВПП предусматривает предоставление ежемесячной выплаты на каждого человека в семье из числа уязвимых категорий населения.
Программу реализуют в Краматорской, Грушевской, Томаковской, Марганецкой, Никопольской, Покровской, (г. Покров), Межевской, Николаевской, Петропавловской, Покровск (пгт), Синельниковской громадах.
Размер денежной помощи и кто может получить
Размер денежной помощи для домохозяйств несколько сократился и составляет 1,2 тыс. грн на человека. Хотя сумма уменьшилась на 300 грн из-за ограничений со стороны партнеров программы, поддержка граждан будет продолжаться в дальнейшем.
Изменения коснутся таких категорий домохозяйств:
- семей с лицами с инвалидностью;
- одиноких отцов/матерей;
- малообеспеченных домохозяйств;
- семей, где есть лица, потерявшие работу;
- домохозяйств на учете в терцентрах;
- одиноких пожилых людей от 60 лет;
- многодетных семей (от трех детей);
- лиц из отдельных групп риска.
Напомним, в Запорожье можно оформить финпомощь в размере 10,8 тыс. грн. Средства в 2025 году предоставляет Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев.
Также мы писали, что жители в Сумской и Киевской области могут получить гранты до 20 тыс. долларов. Речь идет о программе помощи бизнесу при поддержке Германии.
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