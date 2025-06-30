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Головна Фінанси Фінансова допомога від УВКБ ООН — як українцям отримати виплати

Фінансова допомога від УВКБ ООН — як українцям отримати виплати

Ua ru
Дата публікації: 30 червня 2025 08:00
Виплати від УВКБ ООН — де можна отримати фінансову підтримку на три місяці
Людина тримає національну валюту в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Жителі у Запоріжжі можуть отримати грошову допомогу від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців. Громадянам доступна можливість реєстрації на виплати на тримісячний період.

Про це інформують представники УВКБ ООН у Telegram. 

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Організатори зазначають, що реєстрація у програмі надання фіндопомоги від Управління Верховного комісара ООН у місті Запоріжжя можлива тільки для тих вразливих категорій осіб, які дійсно її потребують. На допомогу можуть претендувати громадяни, як були змушені залишати свої домівки через війну:

  • внутрішні переселенці, які переміщались понад шість місяців, та не брали участі у програмах допомоги від інших організацій за останні три місяці;
  • ВПО, які повернулись з іншого регіону за останні шість місяців, і не мали фінпідтримки від аналогічних організацій за три попередні місяці;
  • біженці, які прибули в Україну після вимушеного виїзду, не отримували допомоги три останні місяці.

Проте допомога буде доступна громадянам без вищевказаних умов, якщо:

  • у родини скрутне фінансове становище: дохід не перевищує 5,4 тис. грн на кожного члена домогосподарства;
  • якщо сім'я неповна, де є діти до 18 років, особи від 55 років;
  • громадяни від 55 років самотужки виховують неповнолітніх дітей;
  • є особи, у яких є тяжкі хвороби чи група інвалідності.

Сума допомоги та куди звертатися у Запоріжжі

Відповідно до умов програми, грошова допомога від УВКБ ООН надається кожному із заявників з низькими доходами у розмірі 10,8 тис. грн. Виплачуватимуть кошти одним траншем за тримісячний період (по 3,6 тис. грн на людину). Така сума визначена на основі мінімального споживчого кошика.

Попередній запис на надання допомоги можливий шляхом заповнення спеціальної анкети.  

Також можна отримати консультацію щодо можливості реєстрації на фіндопомогу за номером телефону 0631866896 (щосереди з 9:30 по 16:30).

Після чого слід очікувати на дзвінок від працівників пункту збору даних на допомогу від УВКБ ООН. Громадянам назвуть день та час, коли необхідно прийти на індивідуальний прийом за адресою: м.Запоріжжя, бул. Центральний, 19А.

Нагадаємо, у Києві громадяни можуть отримати одноразову допомогу у 48 тис. грн. Така підтримка передбачена вразливим категоріям громадян, зокрема, із числа переселенців.  

Також ми повідомляли про те, що дітям військових в Івано-Франківську виплачують одноразову допомогу. Виплати присвячені дню народження у розмірі до 2 тис. грн.   

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Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
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