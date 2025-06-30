Виплати від ВПП ООН — кому і де в Україні виплачують по 1,2 тис. грн

Грошові купюри в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У Дніпропетровській області громадяни можуть отримати грошову допомогу від гуманітарної організації ООН "Всесвітня продовольча програма" (ВПП). Йдеться про виплати на купівлю першочергових речей та продуктів харчування.

Про це інформує пресслужба благодійного фонду "Янголи спасіння" у Telegram-каналі.

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Що треба знати про грошову допомогу від ВПП

Йдеться про реалізацію програми грошової допомоги, передбаченої для постраждалого від війни населенню на задоволення основних потреб:

продукти харчування;

засоби гігієни;

предмети домашнього вжитку;

речі першої необхідності.

Допомога ВПП передбачає надання щомісячної виплати на кожну особу в родині з числа вразливих категорій населення.

Програму реалізують у Краматорській, Грушівській, Томаківській, Марганецькій, Нікопольській, Покровській, (м. Покров), Межівській, Миколаївській, Петропавлівській, Покровськ (смт), Синельниківській громадах.

Розмір грошової допомоги та хто може отримати

Розмір грошової допомоги для домогосподарств дещо скоротився і становить 1,2 тис. грн на особу. Хоч сума зменшилась на 300 грн через обмеження з боку партнерів програми, підтримка громадян триватиме надалі.

Зміни торкнуться таких категорій домогосподарств:

родин з особами з інвалідністю;

одиноких батьків/матерів;

малозабезпечених домогосподарств;

родин, де є особи, що втратили роботу;

домогосподарств на обліку в терцентрах;

самотніх людей похилого віку від 60 років;

багатодітних родин (від трьох дітей);

осіб з окремих груп ризику.

Нагадаємо, у Запоріжжі можна оформити фіндопомогу у розмірі 10,8 тис. грн. Кошти у 2025 році надає Управління Верховного комісара ООН у справах біженців.

Також ми писали, що жителі у Сумській та Київській області можуть отримати гранти до 20 тис. доларів. Йдеться про програму допомоги бізнесу за підтримки Німеччини.