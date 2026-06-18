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Главная Финансы По 10 000 гривен ежемесячно: кто из студентов получит новые стипендии

По 10 000 гривен ежемесячно: кто из студентов получит новые стипендии

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Дата публикации 18 июня 2026 01:15
Стипендии от Фонда Президента Украины по поддержке образования, науки и спорта: на каких условиях будут выплачивать по 10 000 грн
Участник НМТ, деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

Участникам Национального мультипредметного теста (НМТ) в 2026 году будут выплачивать ежемесячную стипендию. Так, они будут получать по 10 000 гривен от Фонда Президента Украины по поддержке образования, науки и спорта, если выполнят два условия.

Об этом сообщили в Фонде на странице в социальной сети Facebook, передает Новини.LIVE.

Кому назначат стипендию в размере 10 000 гривен

Ее будут выплачивать тем, кто наберет 185 баллов или выше по каждому предмету НМТ. При этом стипендию дадут при условии последующего поступления в украинское высшее учебное заведение. Денежные выплаты будут поступать в течение первого года обучения.

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Те, кто сдал НМТ в 2026 году, получат «специальные» стипендии. Скриншот: Фонд Президента Украины по поддержке образования, науки и спорта/Facebook

"НМТ может оказаться несложным. Но даже если вам придется приложить усилия, государство обязательно поддержит и поощрит вас. Мы будем рады видеть каждого в украинском университете", — говорится в сообщении.

Что еще стоит знать

Напомним, что в новом учебном году студенты будут получать новые стипендии. Так, с 1 сентября их денежное обеспечение будет следующим:

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  • стипендия Президента Украины — 20 000 гривен;
  • стипендия Верховной Рады — 8 800 гривен;
  • стипендия Кабинета Министров — 8 000 гривен;
  • минимальная академическая стипендия — 4 000 гривен;
  • повышенная академическая выплата (за особые успехи) — 5 820 гривен;
  • стипендия по отраслевому принципу — 5 100 гривен;
  • повышенная стипендия по отраслевому принципу — 7 420 гривен.

Повышение выплат коснется и украинцев, котоыре учатся в учреждениях профессионального предвузовского образования.

Как сообщали Новости.LIVE, ВПЛ в Павлограде выплатят более 12 000 гривен. Финансовую помощь украинцам окажет религиозная миссия Римско-католической церкви "Каритас-Спес Украины". Выплаты доступны людям, прибывшим в город в течение последних 45 дней.

Еще Новини.LIVE писали о том, где украинцам будут выплачивать от 2 600 долларов. Речь идет о грантовой программе, которой могут воспользоваться предприниматели. Проект реализует Mercy Corps при поддержке Швейцарии.

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Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Автор:
Виталий Чайка
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