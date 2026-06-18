Стипендії від Фонду Президента України з підтримки освіти, науки та спорту: на яких умовах виплачуватимуть по 10 000 грн

Учасник НМТ, гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

Учасникам Національного мультипредметного тесту (НМТ) у 2026 році виплачуватимуть щомісячну стипедію. Так, вони отримуватимуть по 10 000 гривень від Фонду Президента України з підтримки освіти, науки та спорту, якщо виконають дві умови.

Про це повідомили у Фонді на сторінці у соціальній мереж Facebook, передає Новини.LIVE.

Кому призначать стипендію у 10 000 гривень

Її виплачуватимуть тим, хто отримає 185 балів або вище з кожного предмета НМТ. При цьому стипендію призначать за умови подальшого вступу до українського вищого навчального закладу. Грошові виплати надходитимуть під час першого року навчання.

Ті, хто здав НМТ у 2026 році, отримають "спеціальні" стипендії. Скриншот: Фонд Президента України з підтримки освіти, науки та спорту/Facebook

"НМТ може бути не складним. Але навіть за умови, що вам доведеться докласти зусиль, держава вас обов’язково підтримає та заохотить. Ми будемо раді бачити кожного в українському університеті", — йдеться у повідомленні.

Що ще варто знати

Нагадаємо, що у новому навчальному році студенти отримуватимуть нові стипендії. Так, з 1 вересня їхнє грошове забезпечення буде таким:

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стипендія Президента України — 20 000 гривень;

стипендія Верховної Ради — 8 800 гривень;

стипендія Кабінету Міністрів — 8 000 гривень;

мінімальна академічна стипендія — 4 000 гривень;

підвищена академічна виплата (за особливі успіхи) — 5 820 гривень;

стипендія за галузевим принципом — 5 100 гривень;

підвищена стипендія за галузевим принципом — 7 420 гривень.

Підвищення виплат торкнеться й українців, які вчаться у закладах фахової передвищої освіти.

Як повідомляли Новини.LIVE, ВПО у Павлограді виплатять понад 12 000 гривень. Фіндопомогу українцям надасть релігійна місія Римсько-Католицької Церкви "Карітас-Спес України". Виплати доступні людям, які які прибули до міста упродовж останніх 45 діб.

Ще Новини.LIVE писали, де українцям виплачуватимуть від 2 600 доларів. Йдеться про грантову програму, якою можуть скористатися підприємці. Проєкт реалізує Mercy Corps за підтримки Швейцарії.