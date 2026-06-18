Стипендії від Фонду Президента України з підтримки освіти, науки та спорту: на яких умовах виплачуватимуть по 10 000 грн

По 10 000 гривень щомісяця: хто зі студентів отримає нові стипендії
Учасникам Національного мультипредметного тесту (НМТ) у 2026 році виплачуватимуть щомісячну стипедію. Так, вони отримуватимуть по 10 000 гривень від Фонду Президента України з підтримки освіти, науки та спорту, якщо виконають дві умови.
Про це повідомили у Фонді на сторінці у соціальній мереж Facebook, передає Новини.LIVE.
Кому призначать стипендію у 10 000 гривень
Її виплачуватимуть тим, хто отримає 185 балів або вище з кожного предмета НМТ. При цьому стипендію призначать за умови подальшого вступу до українського вищого навчального закладу. Грошові виплати надходитимуть під час першого року навчання.
"НМТ може бути не складним. Але навіть за умови, що вам доведеться докласти зусиль, держава вас обов’язково підтримає та заохотить. Ми будемо раді бачити кожного в українському університеті", — йдеться у повідомленні.
Що ще варто знати
Нагадаємо, що у новому навчальному році студенти отримуватимуть нові стипендії. Так, з 1 вересня їхнє грошове забезпечення буде таким:
- стипендія Президента України — 20 000 гривень;
- стипендія Верховної Ради — 8 800 гривень;
- стипендія Кабінету Міністрів — 8 000 гривень;
- мінімальна академічна стипендія — 4 000 гривень;
- підвищена академічна виплата (за особливі успіхи) — 5 820 гривень;
- стипендія за галузевим принципом — 5 100 гривень;
- підвищена стипендія за галузевим принципом — 7 420 гривень.
Підвищення виплат торкнеться й українців, які вчаться у закладах фахової передвищої освіти.
Як повідомляли Новини.LIVE, ВПО у Павлограді виплатять понад 12 000 гривень. Фіндопомогу українцям надасть релігійна місія Римсько-Католицької Церкви "Карітас-Спес України". Виплати доступні людям, які які прибули до міста упродовж останніх 45 діб.
Ще Новини.LIVE писали, де українцям виплачуватимуть від 2 600 доларів. Йдеться про грантову програму, якою можуть скористатися підприємці. Проєкт реалізує Mercy Corps за підтримки Швейцарії.