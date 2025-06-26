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Главная Финансы Платежка за техобслуживание — что нужно знать об оплате услуги

Платежка за техобслуживание — что нужно знать об оплате услуги

Ua en ru
Дата публикации 26 июня 2025 08:50
Счета за техобслуживание — кто должен оплатить дополнительную услугу в 2025 году
Человек держит деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ключові моменти Что предусматривает дополнительная платежка за техобслуживание Какие правила осуществления разового платежа

Некоторым жителям многоквартирных домов должна поступить дополнительная платежка за техническое обслуживание в 2025 году. В Киевском филиале "Газсети" рассказали, что входит в соответствующую услугу и как правильно осуществить оплату.

Об этом говорится в сообщении филиала "Газсети".

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Что предусматривает дополнительная платежка за техобслуживание

Как рассказали в филиале, жители многоквартирных домов Киевщины получат разовую платежку за техническое обслуживание внутридомовых систем. Министерство энергетики ввело обязательное техобслуживание для повышения уровня безопасности.

Соответствующий счет будет свидетельствовать о том, что специалисты газораспределительной компании осуществили техобслуживание газовых сетей дома.

В частности, в услугу входит осмотр, обследование, выявление недостатков, которые несут влияние на работоспособность систем газоснабжения.

В этом году специалисты Киевского филиала "Газсети" осуществили проверку более 4 тыс. многоэтажек, из которых более 1 тыс. объектов — в 2025 году.

"В среднем специалисты локализуют 10 утечек газа в каждом доме, что свидетельствует о важности и необходимости технического обслуживания", — сообщили в филиале.

Какие правила осуществления разового платежа

Жителям домов, где было проведено техобслуживание газопроводов общей собственности, пришлют счета за предоставленные услуги. Речь идет о разовом платеже, который будет поступать каждые 3-5 лет в зависимости от срока эксплуатации сетей дома.

газ оплата
Иллюстрация. Источник: филиал "Газсети" в Fb

В частности, граждане могут оплатить счет такими способами:

  1. По реквизитам: ЕДРПОУ — 45385755, МФО — 320478, IBAN: UA183204780000026005924946485, в АБ "Укргазбанк".
  2. Отсканировав QR-код на бумажном коммунальном счете.
  3. В отделении "Укрпочты".
  4. Через онлайн-услуги ПриватБанка (оплата с карты банка).
  5. В отделении любого финучреждения.

Напомним, в ПФУ рассказали о разнице между льготами и субсидиями на оплату ЖКУ. Основания для назначения помощи разные. В частности, льгота является определенным законом преимуществом, на которое имеют право только отдельные категории населения.

Также мы писали, что в Украине власти унифицируют правила проверки льготников. После этого часть получателей помощи на оплату коммунальных услуг может ее потерять.

коммунальные услуги ЖКХ деньги газоснабжение газ
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
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