Оплата комунальних послуг у 2025 році — українцям пояснили різницю між пільгами та субсидією

Чоловік рахує гроші. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Житлові субсидії та пільги на оплату житлово-комунальних послуг — це два види держдопомог громадянам для оплати комуналки. Однак між ними існує суттєва різниця.

Про це розповіли у Пенсійному фонді України.

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Як зауважили у ПФУ, підстави для призначення житлових субсидій та пільг — різні. Наприклад, житлова субсидія — це фінансова допомога від держави, яку призначають домогосподарствам, у яких невеликі доходи, тож їм важко оплачувати повну вартість комунальних послуг.

Тоді як пільга — це визначена законом перевага, яку можуть отримати окремі категорії громадян.

"Якщо особа одночасно має право на житлову субсидію і на пільгу, то надається лише один з видів державної підтримки", — підкреслили у Пенсійному фонді України.

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На початку цього року пенсіонерам перерахували виплати, тож частина людей вже не має прав на пільги. Однак вони можуть перейти на субсидію, яку наразі дозволяється оформити за спрощеним механізмом звернення.

Заявнику не потрібно збирати довідки та заповнювати декларації. Достатньо лише подати звернення, тоді як заяву та декларацію мають оформити фахівці Пенсійного фонду на основі інформації з офіційних реєстрів.

Нагадаємо, з 1 травня 2025 року діють нові правила надання пільг на оплату комунальних послуг. Відомо, хто влітку зможе не платити за комуналку.

Ще ми розповідали, що деяких українців можуть позбавити житлових субсидій. Відомо, які для цього є причини.