Рахунки за техобслуговування — хто має оплатити додаткову послугу у 2025 році

Людина тримає гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Деяким мешканцям багатоквартирних будинків має надійти додаткова платіжка за технічне обслуговування у 2025 році. У Київській філії "Газмережі" розповіли, що входить у відповідну послугу та як правильно здійснити оплату.

Про це йдеться у повідомленні філії "Газмережі".

Реклама

Читайте також:

Що передбачає додаткова платіжка за техобслуговування

Як розповіли у філії, мешканці багатоквартирних будинків Київщини отримають разову платіжку за технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем. Міністерство енергетики впровадило обов’язкове техобслуговування для підвищення рівня безпеки.

Відповідний рахунок свідчитиме про те, що фахівці газорозподільної компанії здійснили техобслуговування газових мереж будинку.

Зокрема, у послугу входить огляд, обстеження, виявлення недоліків, які несуть вплив на працездатність систем газопостачання.

Цьогоріч фахівці Київської філії "Газмережі" здійснили перевірку понад 4 тис. багатоповерхівок, з яких більш ніж 1 тис. об'єктів — у 2025 році.

"В середньому фахівці локалізовують 10 витоків газу у кожному будинку, що свідчить про важливість та необхідність технічного обслуговування", — повідомили у філії.

Які правила здійснення разового платежу

Жителям будинків, де було проведено техобслуговування газопроводів спільної власності, надішлють рахунки за надані послуги. Йдеться про разовий платіж, який надходитиме кожні 3-5 років залежно від терміну експлуатації мереж будинку.

Ілюстрація. Джерело: філія "Газмережі" у Fb

Зокрема, громадяни можуть оплатити рахунок такими способами:

За реквізитами: ЄДРПОУ — 45385755, МФО — 320478, IBAN: UA183204780000026005924946485, в АБ "Укргазбанк". Відсканувавши QR-код на паперовому комунальному рахунку. У відділенні "Укрпошти". Через онлайн-послуги ПриватБанку (оплата з карти банку). У відділенні будь-якої фінустанови.

Нагадаємо, у ПФУ розповіли про різницю між пільгами та субсидіями на оплату ЖКП. Підстави для призначення допомоги різні. Зокрема, пільга є визначеною законом перевагою, на яку мають право лише окремі категорії населення.

Також ми писали, що в Україні влада уніфікує правила перевірки пільговиків. Після цього частина отримувачів допомоги на оплату комунальних послуг може її втратити.