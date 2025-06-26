Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортМедцентрКіноНерухомістьВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітХронікиТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніШтабОгоАктуальноМобілізаціяЕксклюзивWowЗСУФінансистТвариниСадSuperВійнаСуспільствоЕкономістКурсПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024ЄвробаченнякухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноТЦКПолітикаЛьвівLifeМетеоАвтоТехнологіїСвятаЕкономікаФінансиІнвестиціїАрміяМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Ринок праці
Свята
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Платіжка за техобслуговування — що треба знати про оплату послуги

Платіжка за техобслуговування — що треба знати про оплату послуги

Ua en ru
Дата публікації: 26 червня 2025 08:50
Рахунки за техобслуговування — хто має оплатити додаткову послугу у 2025 році
Людина тримає гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ключові моменти Що передбачає додаткова платіжка за техобслуговування Які правила здійснення разового платежу

Деяким мешканцям багатоквартирних будинків має надійти додаткова платіжка за технічне обслуговування у 2025 році. У Київській філії "Газмережі" розповіли, що входить у відповідну послугу та як правильно здійснити оплату.

Про це йдеться у повідомленні філії "Газмережі".

Реклама
Читайте також:

Що передбачає додаткова платіжка за техобслуговування 

Як розповіли у філії, мешканці багатоквартирних будинків Київщини отримають разову платіжку за технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем. Міністерство енергетики впровадило обов’язкове техобслуговування для підвищення рівня безпеки.

Відповідний рахунок свідчитиме про те, що фахівці газорозподільної компанії здійснили техобслуговування газових мереж будинку.

Зокрема, у послугу входить огляд, обстеження, виявлення недоліків, які несуть вплив на працездатність систем газопостачання.

Цьогоріч фахівці Київської філії "Газмережі" здійснили перевірку понад 4 тис. багатоповерхівок, з яких більш ніж 1 тис. об'єктів — у 2025 році. 

"В середньому фахівці локалізовують 10 витоків газу у кожному будинку, що свідчить про важливість та необхідність технічного обслуговування", — повідомили у філії.

Які правила здійснення разового платежу

Жителям будинків, де було проведено техобслуговування газопроводів спільної власності, надішлють рахунки за надані послуги. Йдеться про разовий платіж, який надходитиме кожні 3-5 років залежно від терміну експлуатації мереж будинку.

газ оплата
Ілюстрація. Джерело: філія "Газмережі" у Fb 

Зокрема, громадяни можуть оплатити рахунок такими способами:

  1. За реквізитами: ЄДРПОУ — 45385755, МФО — 320478, IBAN: UA183204780000026005924946485, в АБ "Укргазбанк".
  2. Відсканувавши QR-код на паперовому комунальному рахунку.
  3. У відділенні "Укрпошти". 
  4. Через онлайн-послуги ПриватБанку (оплата з карти банку).
  5. У відділенні будь-якої фінустанови.

Нагадаємо, у ПФУ розповіли про різницю між пільгами та субсидіями на оплату ЖКП. Підстави для призначення допомоги різні. Зокрема, пільга є визначеною законом перевагою, на яку мають право лише окремі категорії населення. 

Також ми писали, що в Україні влада уніфікує правила перевірки пільговиків. Після цього частина отримувачів допомоги на оплату комунальних послуг може її втратити. 

комунальні послуги ЖКГ гроші газопостачання газ
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації