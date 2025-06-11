Комунальні послуги 2025 — як і хто зможе отримати компенсації з 1 липня

Компенсації за комунальні послуги — ПФУ назвав порядок виплат
В Україні передбачені компенсації за спожиті комунальні послуги та енергоносії за безоплатне тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб (ВПО) для юросіб та фізосіб-підприємців. Заяву на спрощене отримання виплат можна буде подавати з липня 2025 року.
Про це йдеться у повідомленні одного з управлінь ПФУ.
Детальніше про компенсації за комунальні послуги
Порядок надання виплат регулює постанова №616 Кабінету міністрів від 27.05.2025 "Деякі питання надання державної підтримки щодо розміщення внутрішньо переміщених осіб". Відповідна компенсація буде покривати:
- вартість спожитих послуг ЖКГ у рамках соцнорм та нормативів;
- витрати на купівлю скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива за передбаченими нормами.
Кошти нададуть за розміщення ВПО за наступних обставин:
- якщо громадяни перемістилися з територій, де досі ведуться чи велися бойові дії або які перебувають в окупації, і в них нема іншого житла де-інде (понад 13,65 кв. м на одну особу);
- якщо у громадян було знищене житло чи воно стало непридатним для проживання, про що свідчать дані відповідного держреєстру пошкодженого майна.
Скористатися таким правом зможуть:
- юрособи незалежно від форми власності (це можуть бути заклади, установи, підприємства чи організації);
- фізособи-підприємці.
Для цього потрібно подати заяву до Пенсійного фонду на виплату компенсації за розміщення ВПО. Це можна буде зробити з липня 2025 року в електронній формі через особистий кабінет на порталі е-послуг ПФУ.
При цьому адреса фактичного перебування переселенців, що вказана в довідці, повинна збігатися з тією адресою, на яку нарахують компенсацію.
Хто не зможе отримати компенсації
Також передбачені випадки, коли компенсація за розміщення не зможе бути надана. Це може статися, якщо:
- переселенці отримують компенсації за іншими урядовими програмами, субсидії або пільги на комунальні послуги за іншими адресами;
- надається державна субсидія на оплату оренди житла за експериментальним проєктом відповідно до постанови уряду №1225 від 25.10.2024;
- переселенець перебуває за кордоном понад 30 календарних днів поспіль на дату подання відповідної заяви;
- є дані про непроживання переселенця понад 30 днів підряд за адресою, за якою має бути надана компенсація;
- встановлено факт наявності недостовірних даних.
Раніше ми писали, що деякі громадяни можуть втратити пільги на комунальні послуги. Такий розвиток подій може чекати у разі зміни місця проживання.
Також повідомлялося про те, що пільги у 2025 році надаються за умови, що дохід родини в розрахунку на одну особу за останні шість місяців не перевищує 4,24 тис. грн. Однак передбачені винятки.
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