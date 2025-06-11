Комунальні послуги 2025 — як і хто зможе отримати компенсації з 1 липня

Людина тримає гроші та квитанції в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні передбачені компенсації за спожиті комунальні послуги та енергоносії за безоплатне тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб (ВПО) для юросіб та фізосіб-підприємців. Заяву на спрощене отримання виплат можна буде подавати з липня 2025 року.

Про це йдеться у повідомленні одного з управлінь ПФУ.

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Детальніше про компенсації за комунальні послуги

Порядок надання виплат регулює постанова №616 Кабінету міністрів від 27.05.2025 "Деякі питання надання державної підтримки щодо розміщення внутрішньо переміщених осіб". Відповідна компенсація буде покривати:

вартість спожитих послуг ЖКГ у рамках соцнорм та нормативів;

витрати на купівлю скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива за передбаченими нормами.

Кошти нададуть за розміщення ВПО за наступних обставин:

якщо громадяни перемістилися з територій, де досі ведуться чи велися бойові дії або які перебувають в окупації, і в них нема іншого житла де-інде (понад 13,65 кв. м на одну особу);

якщо у громадян було знищене житло чи воно стало непридатним для проживання, про що свідчать дані відповідного держреєстру пошкодженого майна.

Скористатися таким правом зможуть:

юрособи незалежно від форми власності (це можуть бути заклади, установи, підприємства чи організації);

фізособи-підприємці.

Для цього потрібно подати заяву до Пенсійного фонду на виплату компенсації за розміщення ВПО. Це можна буде зробити з липня 2025 року в електронній формі через особистий кабінет на порталі е-послуг ПФУ.

При цьому адреса фактичного перебування переселенців, що вказана в довідці, повинна збігатися з тією адресою, на яку нарахують компенсацію.

Хто не зможе отримати компенсації

Також передбачені випадки, коли компенсація за розміщення не зможе бути надана. Це може статися, якщо:

переселенці отримують компенсації за іншими урядовими програмами, субсидії або пільги на комунальні послуги за іншими адресами;

надається державна субсидія на оплату оренди житла за експериментальним проєктом відповідно до постанови уряду №1225 від 25.10.2024;

переселенець перебуває за кордоном понад 30 календарних днів поспіль на дату подання відповідної заяви;

є дані про непроживання переселенця понад 30 днів підряд за адресою, за якою має бути надана компенсація;

встановлено факт наявності недостовірних даних.

Раніше ми писали, що деякі громадяни можуть втратити пільги на комунальні послуги. Такий розвиток подій може чекати у разі зміни місця проживання.

Також повідомлялося про те, що пільги у 2025 році надаються за умови, що дохід родини в розрахунку на одну особу за останні шість місяців не перевищує 4,24 тис. грн. Однак передбачені винятки.