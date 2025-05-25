Долги за коммунальные услуги — как украинцев заставляют возвращать деньги

Купюра в одну тысячу гривен. Фото: УНИАН

У украинцев, задолжавших существенные суммы за коммунальные услуги, могут отобрать доступ к банковским счетам. Судебные приказы об этом выносятся даже в условиях полномасштабной войны.

Как рассказал в эфире Украинского Радио директор аналитически-исследовательского центра "Институт города" Александр Сергиенко, закон позволяет коммунальным предприятиям взимать деньги с должника по упрощенной процедуре.

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По словам Сергиенко, фирма обращается в суд, приказ выдается без участия сторон, а исполнительная служба накладывает арест на счета гражданина.

"Очень быстро можно взыскать эти деньги. Но здесь, к сожалению, коммунальщики не дорабатывают. В результате этого отрасль страдает. Убытки и коммунальных, и управляющих компаний довольно большие", — сказал Александр Сергиенко.

Он добавил, что в Киеве около 15-20% потребителей вообще не оплачивают счета за коммуналку. Поэтому директор аналитически-исследовательского центра "Институт города" считает, что решить эту ситуацию можно более решительными принудительными мерами.

Что делать с долгами за коммуналку

Коммунальные предприятия часто идут навстречу потребителям и предлагают им заключить договор о реструктуризации задолженности. Если говорить простыми словами, то украинцам позволяют не выплачивать сразу всю сумму, а погашать долг постепенно.

Отметим, что в 2024 году в Украине возобновили начисление пени и штрафов за просроченные платежи. Так, за один день просрочки гражданам начисляют 0,01% пени от суммы долга.

Напомним, ранее в Нафтогазе объяснили, как украинцам платить меньше за газ. Сэкономить деньги можно благодаря одной госпрограмме. Узнавайте также, как потребителям услуг ЖКХ уменьшить размер комиссии, рассчитываясь через "ПриватБанк".