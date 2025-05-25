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Платить придется — как украинцев наказывают за коммунальные долги

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Дата публикации 25 мая 2025 08:45
Долги за коммунальные услуги — как украинцев заставляют возвращать деньги
Купюра в одну тысячу гривен. Фото: УНИАН

У украинцев, задолжавших существенные суммы за коммунальные услуги, могут отобрать доступ к банковским счетам. Судебные приказы об этом выносятся даже в условиях полномасштабной войны.

Как рассказал в эфире Украинского Радио директор аналитически-исследовательского центра "Институт города" Александр Сергиенко, закон позволяет коммунальным предприятиям взимать деньги с должника по упрощенной процедуре.

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По словам Сергиенко, фирма обращается в суд, приказ выдается без участия сторон, а исполнительная служба накладывает арест на счета гражданина.

"Очень быстро можно взыскать эти деньги. Но здесь, к сожалению, коммунальщики не дорабатывают. В результате этого отрасль страдает. Убытки и коммунальных, и управляющих компаний довольно большие", — сказал Александр Сергиенко.

Он добавил, что в Киеве около 15-20% потребителей вообще не оплачивают счета за коммуналку. Поэтому директор аналитически-исследовательского центра "Институт города" считает, что решить эту ситуацию можно более решительными принудительными мерами.

Что делать с долгами за коммуналку

Коммунальные предприятия часто идут навстречу потребителям и предлагают им заключить договор о реструктуризации задолженности. Если говорить простыми словами, то украинцам позволяют не выплачивать сразу всю сумму, а погашать долг постепенно.

Отметим, что в 2024 году в Украине возобновили начисление пени и штрафов за просроченные платежи. Так, за один день просрочки гражданам начисляют 0,01% пени от суммы долга.

Напомним, ранее в Нафтогазе объяснили, как украинцам платить меньше за газ. Сэкономить деньги можно благодаря одной госпрограмме. Узнавайте также, как потребителям услуг ЖКХ уменьшить размер комиссии, рассчитываясь через "ПриватБанк".

коммунальные услуги деньги долги счета война в Украине
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
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