Борги за комунальні послуги — як українців змушують повертати гроші

Купюра в одну тисячу гривень. Фото: УНІАН

В українців, які заборгують суттєві суми за комунальні послуги, можуть відібрати доступ до банківських рахунків. Судові накази про це виносяться навіть в умовах повномасштабної війни.

Як розповів в етері Українського Радіо директор аналітично-дослідницького центру "Інститут міста" Олександр Сергієнко, закон дозволяє комунальним підприємствам стягувати гроші з боржника за спрощеною процедурою.

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За словами Сергієнка, фірма звертається до суду, наказ видається без участі сторін, а виконавча служба накладає арешт на рахунки громадянина.

"Дуже швидко можна стягнути ці гроші. Але тут, на жаль, комунальники не допрацьовують. Внаслідок цього галузь страждає. Збитки і комунальних, і керуючих компаній доволі великі", — сказав Олександр Сергієнко.

Він додав, що у Києві близько 15-20% споживачів взагалі не сплачують рахунки за комуналку. Тож директор аналітично-дослідницького центру "Інститут міста" вважає, що вирішити цю ситуацію можна більш рішучими примусовими заходами.

Що робити з боргами за комуналку

Комунальні підприємства часто йдуть на зустріч споживачам та пропонують їм укласти договір про реструктуризацію заборгованості. Якщо говорити простими словами, то українцям дозволяють не виплачувати одразу усю суму, а погашати борг поступово.

Зауважимо, що у 2024 році в Україні відновили нарахування пені та штрафів за прострочені платежі. Так, за один день прострочки громадянам нараховують 0,01% пені від суми боргу.

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