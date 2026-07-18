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Главная Финансы Платежные операции украинцев хотят взять под контроль: что предлагает НБУ

Платежные операции украинцев хотят взять под контроль: что предлагает НБУ

Ua ru
Дата публикации 18 июля 2026 19:55
Платежные операции украинцев изменятся: какие требования планирует ввести Нацбанк
Человек проходит мимо отделения банка, мужчина с картой рядом с банкоматом. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Платежные операции украинцев должны контролироваться в рамках единых подходов. Над внедрением новых стандартов работают в Национальном банке Украины (НБУ). Речь идет о мониторинге и проверке платежей, которые станут частью управления операционными рисками для поставщиков платежных услуг.

Сообщение об этом появилось на сайте НБУ, передает Новини.LIVE.

Что предлагает изменить Нацбанк

Проект постановления о порядке осуществления поставщиками платежных услуг контроля за платежными операциями определяет стандартизированные требования, которых должны придерживаться банки и другие поставщики платежных услуг. В документе описано, каким должен быть контроль за платежами, как оценивать риски и реагировать на нетипичные операции.

Проект, среди прочего, предусматривает:

  • принципы контроля за платежными операциями;
  • требования к организации такого контроля поставщиками платежных услуг;
  • контрольные меры в рамках мониторинга платежей;
  • возможность привлекать третьих лиц к отдельным процессам или работам;
  • возможность самостоятельно внедрять правила мониторинга платежных операций;
  • оценку Национальным банком эффективности мер контроля;
  • перечень мер по предотвращению мискодинга;
  • перечень признаков нетипичного поведения пользователей.

Какие еще изменения запланированы

Нацбанк также обращает внимание на меры по борьбе с мискодингом — ситуациями, когда платежная операция происходит с некорректным или несоответствующим кодом категории продавца.

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Кроме того, НБУ намеревается определить признаки нетипичного поведения пользователей. Это, как ожидается, поможет поставщикам платежных услуг лучше выявлять операции, которые являются нетипичными для кого-либо из клиентов.

Как писали Новини.LIVE, Национальный банк разрешил людям с ограниченными физическими возможностями оформлять банковские карты без  без подписи и фотофиксации. Вместо этого банки будут предлагать альтернативные способы верификации.

Как сообщали Новини.LIVE, с 1 июля в терминалах EasyPay введена комиссия за пополнение карт monobank. Ранее пополнение осуществлялось бесплатно. Теперь клиенты платят еще 5% за эту услугу.

банки платежи Национальный банк Украины
Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Автор:
Виталий Чайка
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