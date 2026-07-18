Платежные операции украинцев изменятся: какие требования планирует ввести Нацбанк

Человек проходит мимо отделения банка, мужчина с картой рядом с банкоматом. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Платежные операции украинцев должны контролироваться в рамках единых подходов. Над внедрением новых стандартов работают в Национальном банке Украины (НБУ). Речь идет о мониторинге и проверке платежей, которые станут частью управления операционными рисками для поставщиков платежных услуг.

Сообщение об этом появилось на сайте НБУ, передает Новини.LIVE.

Что предлагает изменить Нацбанк

Проект постановления о порядке осуществления поставщиками платежных услуг контроля за платежными операциями определяет стандартизированные требования, которых должны придерживаться банки и другие поставщики платежных услуг. В документе описано, каким должен быть контроль за платежами, как оценивать риски и реагировать на нетипичные операции.

Проект, среди прочего, предусматривает:

принципы контроля за платежными операциями;

требования к организации такого контроля поставщиками платежных услуг;

контрольные меры в рамках мониторинга платежей;

возможность привлекать третьих лиц к отдельным процессам или работам;

возможность самостоятельно внедрять правила мониторинга платежных операций;

оценку Национальным банком эффективности мер контроля;

перечень мер по предотвращению мискодинга;

перечень признаков нетипичного поведения пользователей.

Какие еще изменения запланированы

Нацбанк также обращает внимание на меры по борьбе с мискодингом — ситуациями, когда платежная операция происходит с некорректным или несоответствующим кодом категории продавца.

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Кроме того, НБУ намеревается определить признаки нетипичного поведения пользователей. Это, как ожидается, поможет поставщикам платежных услуг лучше выявлять операции, которые являются нетипичными для кого-либо из клиентов.

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