Новые правила для клиентов банков в Украине: к чему следует готовиться

НБУ разрешил подтверждать личность в банках через другого человека: что это означает
Банки в Украине будут руководствоваться новыми правилами оказания услуг населению. Так, привычная процедура проверки станет проще для клиентов, которые по состоянию здоровья не могут лично посетить отделение и предоставить документы.
Поэтому Национальный банк Украины (НБУ) внес поправки в Положение об осуществлении банками финансового мониторинга, расширив перечень инструментов для верификации клиентов-физических лиц, сообщает Новини.LIVE.
Как изменения будут внедряться для клиентов банков
В постановлении НБУ, вступившем в силу 17 июля 2026 года, указано, что процедура проверки документов и подтверждения личности клиента в банках будет проходить по новым правилам. Например:
- если клиент не может самостоятельно предоставить оригинал паспорта сотруднику финансового учреждения для верификации — это может сделать его доверенное лицо или сопровождающий его человек;
- соглашаться на фотофиксацию без подписи — если клиент сам этого сделать не может, тогда его согласие зафиксируют с помощью аудио- или видеозаписи.
"Соответствующие изменения учитывают потребности клиентов и будут способствовать углублению финансовой инклюзии", — подчеркивают в Национальном банке Украины.
Что еще стоит знать
Напомним, в Украине могут усилить контроль за операциями через платежные терминалы. Во всех точках должны появиться камеры видеонаблюдения, а все операторы будут придерживаться единых лимитов. К тому же клиентов хотят обязать подтверждать личность.
Как сообщали Новини.LIVE, ПриватБанк и Ощадбанк могут быть приватизированы. Как заявил глава НБУ Андрей Пышный, банки представляют интерес для международных инвесторов. Сделки состоятся только после утверждения новой стратегии развития государственного банковского сектора.
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