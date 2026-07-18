Новые правила для клиентов банков в Украине: к чему следует готовиться

Очередь у банковского отделения, банковская карта. Фото: УНИАН, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Банки в Украине будут руководствоваться новыми правилами оказания услуг населению. Так, привычная процедура проверки станет проще для клиентов, которые по состоянию здоровья не могут лично посетить отделение и предоставить документы.

Поэтому Национальный банк Украины (НБУ) внес поправки в Положение об осуществлении банками финансового мониторинга, расширив перечень инструментов для верификации клиентов-физических лиц, сообщает Новини.LIVE.

Как изменения будут внедряться для клиентов банков

В постановлении НБУ, вступившем в силу 17 июля 2026 года, указано, что процедура проверки документов и подтверждения личности клиента в банках будет проходить по новым правилам. Например:

если клиент не может самостоятельно предоставить оригинал паспорта сотруднику финансового учреждения для верификации — это может сделать его доверенное лицо или сопровождающий его человек;

соглашаться на фотофиксацию без подписи — если клиент сам этого сделать не может, тогда его согласие зафиксируют с помощью аудио- или видеозаписи.

"Соответствующие изменения учитывают потребности клиентов и будут способствовать углублению финансовой инклюзии", — подчеркивают в Национальном банке Украины.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине могут усилить контроль за операциями через платежные терминалы. Во всех точках должны появиться камеры видеонаблюдения, а все операторы будут придерживаться единых лимитов. К тому же клиентов хотят обязать подтверждать личность.

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