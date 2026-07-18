Платіжні операції українців зміняться: які вимоги планує запровадити Нацбанк

Людина проходить біля банківського відділення, чоловік з карткою поруч із банкоматом. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Платіжні операції українців мають контролюватися в рамках єдиних підходів. Над запровадженням нових стандартів працюють у Національному банку України (НБУ). Мова про моніторинг і звірку платежів, які перетворять у частину управління операційними ризиками для надавачів платіжних послуг.

Повідомлення про це з'явилося на сайті НБУ, передає Новини.LIVE.

Що пропонує змінити Нацбанк

Проєкт постанови про порядок здійснення надавачами платіжних послуг контролю за платіжними операціями визначає стандартизовані вимоги, яких мають дотримуватися банки та інші надавачів платіжних послуг. В документі описано, яким має бути контроль за платежами, як оцінювати ризики та реагувати на нетипові операції.

Проєкт, серед іншого, передбачає:

засади контролю за платіжними операціями;

вимоги до організації такого контролю надавачами платіжних послуг;

контрольні заходи в межах моніторингу платежів;

можливість залучати третіх осіб до окремих процесів або робіт;

можливість самостійно впроваджувати правила моніторингу платіжних операцій;

оцінку Нацбанком ефективності заходів контролю;

перелік заходів для запобігання міскодингу;

перелік ознак нетипової поведінки користувачів.

Які ще зміни заплановані

Нацбанк також звертає увагу на заходи проти міскодингу — ситуацій, коли платіжна операція відбувається з некоректним або невідповідним кодом категорії продавця.

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До того ж в НБУ хоче визначити ознаки нетипової поведінки користувачів. Це, як очікується, допоможе надавачам платіжних послуг краще виявляти операції, які є нетиповими для когось із клієнтів.

Як писали Новини.LIVE, Національний банк дозволив, щоб людям з обмеженими фізичними можливостями банківські картки оформлювали бе з підпису та фотофіксації. Натомість банки пропонуватимуть альтернативні способи верифікації.

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