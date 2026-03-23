Платежки за газ: в апреле некоторые заплатят дополнительно 1 000 грн

Дата публикации 23 марта 2026 08:50
Деньги и коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE

В апреле 2026 года некоторым клиентам ООО "Газораспределительные сети Украины" поступит дополнительная, третья, квитанция за природный газ. В ней будет содержаться сумма к оплате за предоставление услуги по техническому обслуживанию газовых сетей домов, стоимость которой зависит от ряда факторов.

О том, кто должен заплатить больше в следующем месяце, рассказывает редакция Новини.LIVE.

Предоставление сервиса по техобслуживанию сетей в апреле

По данным "Газсети", предоставление услуги по обслуживанию внутридомовых газовых сетей — критически важно для безопасности граждан. Чтобы не рос риск аварий, система газоснабжения контролируется профессионалами. Работники газораспределительной компании осуществляют проверки сети на предмет утечки газа и проводят локализацию, устраняют выявленные неисправности, делают осмотры и обследуют газопроводы и составляющие.

Закон "О жилищно-коммунальных услугах" предусматривает, что в оплату за доставку топлива не входит расход на ремонт и обслуживание газовых коммуникаций, поэтому они были выделены в третью квитанцию. В новой платежке будет указана сумма за услуги по обследованию, ремонту и обновлению газораспределительных систем, оборудования до вводов к объектам. Расходы по содержанию коммуникаций должны нести владельцы, совладельцы, а также управляющие домами.

Речь идет о разовом платеже, который необходимо будет осуществлять каждые три-пять лет в зависимости от срока эксплуатации сетей дома.

Сколько украинцы заплатят дополнительно весной

Как отмечается, после осуществленной проверки общая стоимость обследования будет распределена пропорционально между всеми жителями в доме.

Чем больше будет количество квартир в доме и меньше будет протяженность коммуникаций, тем дешевле обойдутся работы на одну квартиру. В 2026-м меньше всего такая услуга стоит 120 грн.

В то же время, в домах с небольшим количеством квартир и разветвленной системой домовых газопроводов стоимость услуги может достигать 1 000 грн.

Что касается частных домов, то там проверяются газовое оборудование, внешние и внутренние газопроводы. В связи с этим цена будет аналогичной, как и в многоквартирных домах. Платить придется самостоятельно владельцу частного жилья.

Ранее сообщалось, что Нафтогаз может начислять некорректные суммы за потребленный природный газ. Такие проблемы могут возникнуть по собственной вине клиентов в связи с несвоевременным информированием об изменениях лицевого счета.

Также мы писали, что граждане, которые используют газ для приготовления пищи, должны приобрести сигнализатор газа. Прибор по мониторингу качества воздуха, который призван помочь в выявлении утечек опасных веществ, может стоить от 1,22 тыс. грн.

Частые вопросы

Что будет с тарифом на газ в апреле

В апреле 2026 года цены на природный газ для бытовых потребителей Нафтогаза останется на уровне 7,96 грн за кубометр (с НДС). Речь идет о годовом тарифном плане "Фиксированный". Такая стоимость будет актуальной как минимум до 30 апреля. В целом, по действующим правилам, тарифы на газ нельзя пересматривать во время военного положения. Также не изменится в апреле цена за распределение газа для населения.

По каким реквизитам надо платить за газ в Нафтогазе

Весной клиенты Нафтогаза должны делать оплату за газ по обновленным реквизитам. Новые данные будут содержаться в коммунальных квитанциях и изменятся автоматически. Речь пойдет о таких реквизитах: ООО "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины", ЕГРПОУ 40121452, Р/с UA723204780000026006000255925, МФО 320478, АБ "УКРГАЗБАНК". Кроме того, в автоматическом режиме должны обновиться реквизиты в банках, которые являются партнерами Нафтогаза. Поэтому добавлять новые данные не нужно.

коммунальные услуги Нафтогаз ЖКХ газ деньги
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Ксения Симонова
