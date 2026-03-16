Нафтогаз рекомендовал клиентам приобрести устройство для газа — стоимость

Клиентам газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" посоветовали установить в домах с газовыми плитами устройство по контролю качества воздуха. Приборы, призванные обезопасить от взрыва или отравления, бывают разных моделей и имеют разную цену.

Что надо знать о контроле качества воздуха

Согласно объяснению компании, потребители, у которых дома используется природный газ, должны позаботиться о регулярном мониторинге качества воздуха и помочь в выявлении утечек опасных веществ. Для этого необходимо приобрести сигнализатор газа.

Такое устройство способно "чувствовать" утечку газа и предупреждать об опасности. Время реакции датчика, в зависимости от модели, составляет от нескольких секунд до пары минут.

"Голубой огонек создает уют в доме — поддерживает тепло и помогает готовить любимые блюда. Однако, когда техника дает сбой, и газ пробирается за пределы плиты или котла, это уже опасно. Защитить себя, свою семью и дом поможет домашний сигнализатор метана", — говорится в сообщении.

В Нафтогазе отмечают, что некоторые устройства могут автоматически перекрывать утечки и срабатывать также на угарный газ.

В целом прибор может обнаруживать:

Метан, что может привести к взрыву в доме; Пропан/бутан из баллонов, используемых в бытовых плитах; Окись углерода (угарный газ), возникающий из-за неполного сгорания топлива.

Сколько стоит прибор по контролю качества воздуха

На портале Нафтогаза отмечается, что гражданам доступны различные модели сигнализаторов газа. Минимальная стоимость прибора составляет 1,22 тыс. грн, однако более усовершенствованные версии стоят от 2,2 тыс. грн.

Более дорогие модели имеют функцию автоматического перекрытия подачи газа, активации вентиляции или других систем безопасности во избежание угрозы взрыва или отравления.

Также более дорогие варианты те, которые можно соединить с системой охраны дома. Этот подход позволит вовремя реагировать на утечки природного газа и предотвращать чрезвычайные ситуации.

Проверка газовых сетей в марте

В Украине в многоквартирных домах работники газовой сферы обязаны проводить техническое обслуживание газовых сетей для предотвращения угроз утечки газа и взрывов. В связи с этим в марте дополнительные счета за техобслуживание должны поступить тем клиентам, где специалисты завершили работы.

Суммы в таких квитанциях будут совокупной стоимостью за осуществленные в доме работы, разделенной на количество жителей в нем, за исключением тех, кто не использует газ.

Стоимость работ в разных домах может существенно отличаться, ведь на это влияет ряд факторов.

Соответствующие проверки должны осуществляться раз в три или пять лет. Поэтому третья платежка будет поступать редко, только в такие временные промежутки.

