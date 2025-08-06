Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Платежи по QR-коду в Приват24 — что доступно и какие преимущества

Платежи по QR-коду в Приват24 — что доступно и какие преимущества

Ua ru
Дата публикации 6 августа 2025 07:01
Платежи по QR-коду — что нужно знать клиентам ПриватБанка
Приложение ПриватБанка. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Клиенты государственного "ПриватБанка" могут использовать удобный способ расчетов, осуществляя оплату через QR-код. Известно, насколько безопасны такие расчеты, какие преимущества и что именно можно оплачивать соответствующим способом.

Об этом говорится в материалах ПриватБанка.

Реклама
Читайте также:

Особенности осуществления платежей по QR-коду

По информации банка, оплата через QR-код является быстрым вариантом расчетов, что позволяет отсканировать код с помощью приложения "Приват24" и подтверждать платежи.

Расчет через QR-код считается безопасным, ведь финучреждение использует несколько уровней защиты, в частности, процесс оплаты включает шифрование данных. Платежи происходят через защищенное приложение "Приват24".

Среди других преимуществ такой оплаты: оперативность и удобство, ведь не надо вручную вводить реквизиты, а также доступность, поскольку оплата возможна с любого смартфона с установленным приложением.

Что можно оплачивать через QR-код и другие нюансы

Граждане могут делать оплату по QR-коду за ряд товаров и услуг. А именно:

  • Оплата коммунальных услуг:

Предусматривает низкую комиссию за платеж. Подавляющее большинство реквизитов заполняется в автоматическом режиме. Средства зачисляются мгновенно.

  • Расчет за билеты на проезд:

Благодаря этому электронный проездной всегда есть в смартфоне, ведь есть возможность оплаты картой любого банка. В частности, в некоторых городах сумма за проезд через QR-код меньше.

  • Оплата товаров и услуг:

Для расчета не нужно иметь при себе наличные, карты. Происходит мгновенное зачисление денег.

Как осуществить оплату QR-кодом

Для того чтобы произвести оплату по QR-коду коммуналки, необходимо:

  • Открыть "Приват24", отсканировать QR-код на бумажной квитанции об оплате коммунальных услуг, на плакате или наклейке;
  • Ввести лицевой счет, выбрать нужные услуги (газ, вода и т.д.), нажать "Оплатить".

Для того чтобы рассчитаться за продукты, услуги, сервисы и проезд, нужно:

  • Найти наклейку с QR-кодом в заведении или в транспорте;
  • Открыть приложение и отсканировать QR-код (указать нужное количество билетов);
  • Выбрать карту и подтвердить оплату.

Ранее мы писали, что в ПриватБанке можно самостоятельно открыть пенсионный счет в "Приват24". Разрешается дистанционно оформить Digital карту для выплат.

Также мы рассказывали, что размер комиссии по операциям с картами в ПриватБанке зависит от различных обстоятельств. В частности, за снятие своих средств через банкоматы взимают 1% от суммы.

ПриватБанк деньги банки Приват24 банковские карты
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации