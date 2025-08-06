Платежи по QR-коду — что нужно знать клиентам ПриватБанка

Приложение ПриватБанка. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Клиенты государственного "ПриватБанка" могут использовать удобный способ расчетов, осуществляя оплату через QR-код. Известно, насколько безопасны такие расчеты, какие преимущества и что именно можно оплачивать соответствующим способом.

Об этом говорится в материалах ПриватБанка.

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Особенности осуществления платежей по QR-коду

По информации банка, оплата через QR-код является быстрым вариантом расчетов, что позволяет отсканировать код с помощью приложения "Приват24" и подтверждать платежи.

Расчет через QR-код считается безопасным, ведь финучреждение использует несколько уровней защиты, в частности, процесс оплаты включает шифрование данных. Платежи происходят через защищенное приложение "Приват24".

Среди других преимуществ такой оплаты: оперативность и удобство, ведь не надо вручную вводить реквизиты, а также доступность, поскольку оплата возможна с любого смартфона с установленным приложением.

Что можно оплачивать через QR-код и другие нюансы

Граждане могут делать оплату по QR-коду за ряд товаров и услуг. А именно:

Оплата коммунальных услуг:

Предусматривает низкую комиссию за платеж. Подавляющее большинство реквизитов заполняется в автоматическом режиме. Средства зачисляются мгновенно.

Расчет за билеты на проезд:

Благодаря этому электронный проездной всегда есть в смартфоне, ведь есть возможность оплаты картой любого банка. В частности, в некоторых городах сумма за проезд через QR-код меньше.

Оплата товаров и услуг:

Для расчета не нужно иметь при себе наличные, карты. Происходит мгновенное зачисление денег.

Как осуществить оплату QR-кодом

Для того чтобы произвести оплату по QR-коду коммуналки, необходимо:

Открыть "Приват24", отсканировать QR-код на бумажной квитанции об оплате коммунальных услуг, на плакате или наклейке;

Ввести лицевой счет, выбрать нужные услуги (газ, вода и т.д.), нажать "Оплатить".

Для того чтобы рассчитаться за продукты, услуги, сервисы и проезд, нужно:

Найти наклейку с QR-кодом в заведении или в транспорте;

Открыть приложение и отсканировать QR-код (указать нужное количество билетов);

Выбрать карту и подтвердить оплату.

Ранее мы писали, что в ПриватБанке можно самостоятельно открыть пенсионный счет в "Приват24". Разрешается дистанционно оформить Digital карту для выплат.

Также мы рассказывали, что размер комиссии по операциям с картами в ПриватБанке зависит от различных обстоятельств. В частности, за снятие своих средств через банкоматы взимают 1% от суммы.