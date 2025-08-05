ПриватБанк розповів про переваги видів пенсійних карт — деталі

Чоловік з картою в руці. Фото: Freepik

Клієнти держфінустанови "ПриватБанк" можуть самостійно відкривати пенсійні рахунки онлайн, а також оформлювати Digital карти для нарахування виплат. Це можна зробити як через застосунок, так і вебверсію "Приват24".

Про те, як скористатися такою можливістю, йдеться на офіційному сайті банку.

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Як повідомляють у фінустанові, громадяни можуть відкрити пенсійний рахунок без пластикового носія. Йдеться про надання можливості використання лише віртуальної банківської картки, що матиме певні особливості, проте загалом не поступатиметься за своїм функціоналом звичайним фізичним карткам.

Зокрема, клієнтам буде доступна можливість розраховуватись онлайн за товари, житлово-комунальні послуги, отримувати, а також надсилати грошові перекази.

Тим, у кого смартфон передбачає технологію NFC, можна буде додати таку Digital карту до системи мобільних платежів Apple Pay чи Google Pay та безконтактно розраховуватись у магазинах.

Оформити пенсійну карту можуть лише кілька категорій громадян. А саме:

громадяни пенсійного віку;

особи з інвалідністю, які отримують соцдопомогу через ПФУ;

діти, які втратили батьків/опікунів, які отримували соцдопомогу/пенсії через ПФУ;

військові пенсіонери;

громадяни, які в найближчі три місяці мають вийти на пенсію.

Правила оформлення пенсійної картки та інші деталі

Під час оформлення Digital карти громадяни мають зробити лише кілька кроків:

пройти авторизацію у "Приват24";

у меню "Усі рахунки" обрати пункт "Додати";

натиснути пункт "Digital картка" та тип "Дебетова";

визначити платіжну систему (Visa/Mastercard);

обрати тип валюти "гривня";

поставити підпис для відкриття рахунку.

Картка має з’явиться в електронному гаманці упродовж 10 хвилин, повідомляють у фінустанові.

Щоб почати отримувати пенсію на цю картку, потрібно також написати заяву про перерахунок коштів та передати працівникам ПФУ, додали у фінустанові.

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