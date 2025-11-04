Оплата за доставку газа — кому приостановят начисления осенью 2025 года

Коммунальные квитанции и деньги. Фото: Новини.LIVE

Украинское законодательство позволяет приостанавливать начисления за услугу по доставке природного газа в случае, если жилье было разрушено или повреждено обстрелами. В частности, такой возможностью могут воспользоваться жители ряда районов Днепропетровской области.

Об этом рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на информацию Днепропетровского филиала "Газсети".

Отмена необходимости оплаты за доставку газа

По информации филиала, жителям Днепропетровской области, которые регулярно страдают от вражеских обстрелов, могут приостанавливать начисления за сервис по распределению голубого топлива. Такое право имеют те домохозяйства, жилье которых пострадало от атак или оказалось полностью разрушенным из-за военных действий.

Воспользоваться такой возможностью могут граждане, проживающие в трех районах области:

в Никопольском;

в Криворожском;

в Синельниковском.

Что нужно сделать для приостановления начислений

Если у жителей Днепропетровщины жилье получило повреждения от российских обстрелов, то не стоит медлить, а сразу обратиться с заявкой с просьбой о приостановлении начислений за услугу по распределению природного газа. Клиенты обязаны:

Обратиться в региональный Центр обслуживания клиентов. В офисе работники окажут помощь при подаче заявления о прекращении начислений за доставку газа. Для этого заранее необходимо подготовить некоторые документы (паспорт, идентификационный код). Позвонить на номер аварийной службы 104 сразу после обстрела для своевременного информирования о повреждении жилья и газовых сетей. Нужно будет предоставить адрес объекта, имя и фамилию владельца.

После получения заявки бригада аварийно-диспетчерской службы филиала "Газсети" прибудет на вызов, обследует поврежденный объект и локализует аварийную ситуацию. После этого специалисты должны составить соответствующий акт о результатах проверки.

"На основе этого документа прекращается начисление за распределение газа. Счета не будут приходить до момента восстановления здания и газоснабжения", — говорится в объяснении компании.

