Расчет за газ — кому поступит третья квитанция в ноябре

Квитанции и деньги. Фото: Новини.LIVE

В ноябре 2025 года некоторым гражданам поступит третья платежка за природный газ за услугу по техническому обслуживанию. Известно, за что именно необходимо будет платить и во сколько обойдется такой сервис.

Об этом говорится в информации пресс-службы Киевского филиала компании "Газораспределительные сети Украины" на текущий год.

Кому поступит третья квитанция за газ

Так, в ноябре части потребителей голубого топлива следует ожидать поступления третьей платежки. Учитывая это, в следующем месяце в целом придется заплатить за газ больше.

Счета за техобслуживание получат те жители многоквартирных домов Киевщины, где газовики уже завершили необходимые работы.

Размер, который будет указан в квитанции, является суммарной стоимостью за проведенные работы в доме, разделенной на количество жителей, за исключением тех, кто не является потребителем газа.

Так, жителям одного дома поступят одинаковые цифры в платежках, а вот уже в соседнем доме, даже похожем внешне, может быть другая сумма платежа. В основном на ее формирование влияют следующие факторы:

Число квартир в многоэтажке. Количество газовых стояков. Протяженность газопроводов, являющихся общей совместной собственностью. Число установленных запорных приборов. Расстояние от газового хозяйства до здания.

По информации киевского филиала компании "Газсети", в этом году стоимость имеет такой диапазон: от около 100 грн до более 1 тыс. грн. Подобные расценки действуют и в других регионах.

Поступать такие платежки должны один раз в три или пять лет, в зависимости от возраста дома:

более 25 лет — один раз в три года;

менее 25 лет — один раз в пять лет.

Что будет с ценами на голубое топливо в ноябре

По данным ГК "Нафтогаз Украины", в ноябре тариф на природный газ не изменится и для большинства будет составлять 7,96 грн за куб. м.

Таким образом, цены в дальнейшем будут находиться на уровне, который был установлен до 24 февраля 2022 года.

Ранее в компании отметили, что тарифы останутся неизменны во время действия военного положения и еще полгода после месяца, когда его прекратят или отменят.

