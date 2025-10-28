Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Третья платежка за газ — кто и сколько должен заплатить в ноябре

Третья платежка за газ — кто и сколько должен заплатить в ноябре

Ua ru
Дата публикации 28 октября 2025 08:50
обновлено: 09:11
Расчет за газ — кому поступит третья квитанция в ноябре
Квитанции и деньги. Фото: Новини.LIVE

В ноябре 2025 года некоторым гражданам поступит третья платежка за природный газ за услугу по техническому обслуживанию. Известно, за что именно необходимо будет платить и во сколько обойдется такой сервис.

Об этом говорится в информации пресс-службы Киевского филиала компании "Газораспределительные сети Украины" на текущий год.

Реклама
Читайте также:

Кому поступит третья квитанция за газ

Так, в ноябре части потребителей голубого топлива следует ожидать поступления третьей платежки. Учитывая это, в следующем месяце в целом придется заплатить за газ больше.

Счета за техобслуживание получат те жители многоквартирных домов Киевщины, где газовики уже завершили необходимые работы.

Размер, который будет указан в квитанции, является суммарной стоимостью за проведенные работы в доме, разделенной на количество жителей, за исключением тех, кто не является потребителем газа.

Так, жителям одного дома поступят одинаковые цифры в платежках, а вот уже в соседнем доме, даже похожем внешне, может быть другая сумма платежа. В основном на ее формирование влияют следующие факторы:

  1. Число квартир в многоэтажке.
  2. Количество газовых стояков.
  3. Протяженность газопроводов, являющихся общей совместной собственностью.
  4. Число установленных запорных приборов.
  5. Расстояние от газового хозяйства до здания.

По информации киевского филиала компании "Газсети", в этом году стоимость имеет такой диапазон: от около 100 грн до более 1 тыс. грн. Подобные расценки действуют и в других регионах.

Поступать такие платежки должны один раз в три или пять лет, в зависимости от возраста дома:

  • более 25 лет — один раз в три года;
  • менее 25 лет — один раз в пять лет.

Что будет с ценами на голубое топливо в ноябре

По данным ГК "Нафтогаз Украины", в ноябре тариф на природный газ не изменится и для большинства будет составлять 7,96 грн за куб. м.

Таким образом, цены в дальнейшем будут находиться на уровне, который был установлен до 24 февраля 2022 года.

Ранее в компании отметили, что тарифы останутся неизменны во время действия военного положения и еще полгода после месяца, когда его прекратят или отменят.

Ранее мы писали, что в Украине запустили новую программу поддержки осенью 2025 года. В ее рамках предусмотрено предоставление дополнительных средств на оплату электроэнергии.

Также рассказывали, что в Украине во время военного положения государство предусмотрело ряд льгот и послаблений. В частности, с части граждан сняли обязанность платить за коммунальные услуги.

цены на газ коммунальные услуги ЖКХ газоснабжение газ
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации