Україна
Платежі за доставку газу — кому призупинять нарахування

Дата публікації: 4 листопада 2025 08:50
Оновлено: 09:14
Сплата за доставку газу — кому призупинять нарахування восени 2025 року
Комунальні квитанції та гроші. Фото: Новини.LIVE

Українське законодавство дозволяє призупиняти нарахування за послугу з доставки природного газу у разі, якщо житло було зруйноване чи пошкоджене обстрілами. Зокрема, такою можливістю можуть скористатися жителі низки районів Дніпропетровської області.

Про це розповідають Новини.LIVE із посиланням на інформацію Дніпропетровської філії "Газмережі".

Читайте також:

Скасування необхідності сплати за доставку газу

За інформацією філії, жителям Дніпропетровської області, що регулярно потерпають від ворожих обстрілів, можуть призупиняти нарахування за сервіс з розподілу блакитного палива. Таке право мають ті домогосподарства, житло яких постраждало від атак чи виявилось повністю зруйнованим через воєнні дії.

Скористатися такою можливістю можуть громадяни, які мешкають у трьох районах області:

  • у Нікопольському;
  • у Криворізькому;
  • у Синельниківському.

Що треба зробити для призупинення нарахувань

Якщо у жителів Дніпропетровщини житло зазнало ушкоджень від російських обстрілів, то варто не зволікати, а одразу звернутися із заявкою з проханням про призупинення нарахувань за послугу з розподілу природного газу. Клієнти зобов'язані:

  1. Звернутися у регіональний Центр обслуговування клієнтів. В офісі працівники нададуть допомогу під час подання заяви про припинення нарахувань за доставку газу. Для цього заздалегідь  неообхідно підготувати деякі документи (паспорт, ідентифікаційний код).
  2. Зателефонувати на номер аварійної служби 104 одразу після обстрілу для вчасного інформування про ушкодження житла та газових мереж. Потрібно буде надати адресу об'єкта, ім'я та прізвище власника. 

Після отримання заявки бригада аварійно-диспетчерської служби філії "Газмережі" прибуде на виклик, обстежить ушкоджений об'єкт та локалізує аварійну ситуацію. Після цього фахівці мають скласти відповідний акт щодо результатів перевірки.

"На основі цього документу припиняється нарахування за розподіл газу. Рахунки не приходитимуть до моменту відновлення будівлі та газопостачання", — йдеться у поясненні компанії.

Раніше ми писали, що в листопаді деякі громадяни отримають третю платіжку за газ за послугу з техобслуговування. Відомо, які суми необхідно буде віддати та кого саме торкнеться така вимога. 

Також ми розповідали, що в країні запустили нову урядову програму підтримки українців восени 2025 року. Вона передбачає надання додаткової суми коштів на оплату електричної енергії.  

Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
