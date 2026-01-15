Видео
Главная Финансы Оплата коммуналки в ПриватБанке — какие тарифы в 2026 году

Оплата коммуналки в ПриватБанке — какие тарифы в 2026 году

Ua ru
Дата публикации 15 января 2026 07:01
Тарифы 2026 в ПриватБанке — какие комиссии предусмотрены за оплату услуг ЖКХ
Телефон, деньги и коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE

Клиенты государственного "ПриватБанка", используя для расчета за жилищно-коммунальные услуги сервисы финучреждения, могут несколько сэкономить. Известно, какие предусмотрены тарифы на такую услугу через различные каналы оплаты в 2026 году.

Об этом пишет издание Новини.LIVE, ссылаясь на актуальные данные банка.

Читайте также:

Тарифы на оплату услуг ЖКХ в ПриватБанке в 2026 году

Согласно информации финучреждения, тарифы на сервис по оплате коммунальных услуг в ПриватБанке различаются в зависимости от способа расчета. Те, кто хотят сэкономить, могут воспользоваться цифровыми услугами банка. Так, если пересылать средства через Приват24/Автоплатежи с "Карты для выплат" в размере до 5 тыс. грн/мес. (включительно) и не более 15 платежей, то комиссия не взимается.

Если производить оплату, позвонив по короткому номеру 3700, то стоимость услуги будет равна комиссии, которая предусмотрена для оплаты через кассу отделения.

При условии осуществления платежей за кредитные деньги дополнительная комиссия может не взиматься при наличии договора с поставщиком.

В случае оплаты с карт других банков, то предусмотрена дополнительная комиссия в терминале самообслуживания в 1%.

За платежи неидентифицированных клиентов в кассе банка комиссия составляет до 1 тыс. грн — 15 грн, от 1 тыс. грн — 1% (минимально 15 грн, максимально 200 грн).

ПриватБанк тарифи 2026
Комиссии в банке. Источник: ПриватБанк

Преимущества оплаты коммуналки через ПриватБанк

Условия, которые предусмотрены в банке, призваны облегчить расчеты для клиентов с максимальной выгодой. В частности, цифровые сервисы позволяют экономить время и деньги.

Среди других преимуществ осуществления расчета в банкинге "Приват24":

  • доступ в круглосуточном режиме;
  • оперативность;
  • контроль оплаты в истории;
  • доступ к платежкам из архивов.

Клиенты могут самостоятельно выбрать наиболее удобный способ оплаты. Доступны следующие виды:

  • на официальном портале "Приват24";
  • через приложение "Приват24" (Android/iOS);
  • в терминалах самообслуживания;
  • по контактному номеру: 3700.

Ранее мы рассказывали, что ПриватБанк просит вовремя актуализировать персональные данные в 2026 году, чтобы не иметь проблем. Речь идет о выполнении требования Национального банка.

Также писали, что в ПриватБанке действуют новые правила на переводы в 2026 году. Учитывая то, с каких карт они осуществляются, предусмотрен кэшбэк.

Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
