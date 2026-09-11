ПриватБанк нарахує клієнтам на картки кілька тисяч гривень за 7 платежів

Мобільний застосунок ПриватБанку. Фото: Новини.LIVE

До 15 жовтня 2026 року у державній фінустанові "ПриватБанк" є можливість отримати грошові компенсації за звичайні онлайн-розрахунки через мобільний застосунок чи веббанкінг "Приват24". Зокрема, повнолітнім клієнтам обіцяють нарахувати кілька тисяч гривень у разі дотримання правил нової акційної програми, покликаної популяризувати безготівкові платежі.



Про те, хто і як може отримати гроші від держбанку, розповідають Новини.LIVE.

За яких умов ПриватБанк нарахує компенсації на картки

Згідно з акційними правилами, клієнтам передбачені грошові бонуси у кілька тисяч гривень за розрахунки, здійснені онлайн, з карток міжнародної платіжної системи Mastercard, випущених ПриватБанком.

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Щомісяця клієнтам, які зробили щонаймеше сім платежів за різноманітні послуги у мобільному застосунку чи веббанкінгу, нараховують винагороди. За весь період дії програми ПриватБанк обере 300 переможців.

При цьому максимальна сума на одного клієнта у межах кожної хвилі акції може досягати 5 000 грн.

У банку пояснюють, що запровадили відповідну акцію з метою зробити більш популярними безготівкові платежі в Україні. Також така ініціатива покликана підвищити обізнаність про послуги, що надають ПриватБанк та компанія Masterсard.

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Умови акції та як взяти участь клієнтам ПриватБанку

Як інформують у банківській установі, у програмі з нарахування 100% кешбеку беруть участь такі види платежів у "Приват24":

Договірні платежі за комунальні послуги через застосунок/вебверсію; Договірні телекомунікаційні платежі (інтернет чи телебачення); Автоплатежі за послуги ЖКГ/телекомунікація.

За умовами, кожні такі сім платежів дадуть шанс на право долучитися до розіграшу горошової компенсації.

Взяти участь у програмі можуть тільки повнолітні клієнти, які мають ідентифікаційний код та активну картку Mastercard.

Платежі гарантують участь у розіграші за умови попередньої реєстрації на офіційному сайті банку, ввівши фінансовий номер телефону.

Протягом десяти робочих днів після завершення кожного етапу акції оберуть переможців та нададуть заохочення. Здійснюватимуть відбір шляхом рандомної випадкової комп’ютерної вибірки.

Також оберуть по 20 резервних отримувачів для виплати у разі неможливості вручення чи відмови від призів основними переможцями.

Дія акції поширюється всю територію України, окрім окупованих районів.

Про результат клієнти отримають повідомлення у застосунку "Приват24".

Також важливо зважати на те, хто отримує житлові субсидії, державну допомогу, пільги, що компенсація буде вважатися додатковим доходом, а тому може вплинути на супупний дохід родини та право на оформлення допомоги.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що ПриватБанк може обмежити рахунки клієнтів, зокрема, кошти нерезидентів, у рамках дії фінмоніторингу. Відомо, в яких впадках може загрожувати блокування та які треба документи для його зняття. У разі першої перевірки на розблокування може знадобитися від трьох до п’яти днів.

Ще Новини.LIVE писали, що власникам карток Mastercard та Visa від ПриватБанку нараховують винагороди за акцією до дня народження. За умовами, передбачається надання бонусу у 3% під час розрахунку за товари. Максимальний кешбек може досягати 500 грн. Такої можливістю можна скористатися до 15 вересня цього року.