Платежи в ПриватБанке по номеру 3700 — какие доступны виды и есть ли ограничения по сумме

Человек держит карту и телефон в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В государственном "ПриватБанке" доступна возможность осуществления

различных платежей по номеру телефона 3700. Известно, безопасны ли подобные платежи и есть ли ограничения по суммам.

Об этом говорится в информации на портале ПриватБанка.

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Какие доступны платежи по номеру 3700 в ПриватБанке

По данным финучреждения, клиенты могут осуществлять по короткому номеру телефона 3700 ряд платежей, включая пополнение мобильного счета, перевод денег с карты на карту.

В частности, можно приобрести билеты на транспорт. После оплаты билета на поезд банк пришлет SMS-сообщение и письмо на е-mail с QR-кодом билета. После чего клиент сможет распечатать его дома, забрать в отделении ПриватБанка или даже снять с помощью терминала самообслуживания через меню "Мои билеты". Аналогичным образом можно приобрести автобусные билеты на все направления внутри страны и даже авиабилеты на внутренние и международные рейсы.

Кроме того, граждане могут по номеру 3700 погасить кредит и оплатить жилищно-коммунальные услуги.

Звонки с мобильных телефонов на соответствующий номер бесплатные, а комиссия за вышеперечисленные платежи такая же или даже ниже, чем в кассах банковских отделений.

Относительно срока поступления средств, то платежи проводятся в течение одного рабочего дня после звонка.

По правилам, платежи принимают только с номера мобильного телефона, который указан в договоре клиента при оформлении карты.

"Если телефон у Вас украдут, злоумышленник не сможет воспользоваться Вашими деньгами на банковском счете. Мы не раскрываем всю технологию, но безопасность платежей гарантируем", — отмечают в финучреждении.

Ограничений по сумме платежей по номеру телефона нет, можно осуществлять на любую сумму.

Инструкция, как осуществить платеж по номеру

Воспользоваться услугой по осуществлению банковской операции без посещения отделения можно, сделав всего несколько шагов по инструкции. Необходимо набрать номер 3700 с мобильного телефона и сообщить оператору:

номер карты, с которой будет осуществлен платеж;

куда и за какую услугу необходимо перевести деньги (наименование услуги и предприятия, куда должен поступить платеж, его реквизиты);

реквизиты плательщика, период оплаты, показатели счетчиков (в случае оплаты коммуналки);

сумму платежа.

Ранее сообщалось, что гражданам в ПриватБанке доступно самостоятельное дистанционное открытие пенсионного счета. В частности, так можно оформить карту Digital.

Также мы писали, что для клиентов ПриватБанка снова доступна работа услуги по покупке железнодорожных билетов. Сервис ранее не работал из-за кибератаки на сайты перевозчика.